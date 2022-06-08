ضاحي خلفان: الإمارات قدمت نموذجاً فريداً لتمكين الشباب

المصدر: دبي- البيان

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عقد مجلس شباب الهيئة الاتحادية للضرائب جلسة تثقيفية حول«تعزيز دور الشباب في بيئة العمل» تحدث خلالها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي حول الدروس المستفادة من خبراته الحياتية ومسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات، ورؤيته لتحقيق أقصى استفادة من طاقات وقدرات شباب الإمارات وتنمية مهاراتهم، وتعزيز روح الابتكار والإبداع لديهم للمساهمة في بناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للوطن.

عُقدت الجلسة بحضور خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وعدد من المسؤولين في الهيئة الاتحادية للضرائب، وأدارت الجلسة سارة الحبشي مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة، وتناولت الجلسة أربعة محاور رئيسية، وضمت عدداً كبيراً من الشباب الذين يشكلون أكثر من 80% من موظفي الهيئة.

محاور

وشملت المحاور الأربعة «أهمية الإصغاء لصوت الشباب وتعزيز دورهم القيادي»، و«ترسيخ مفاهيم الالتزام والاحترافية والجدية لدى الشباب»، و«سبل وآليات التطوير المستدام للارتقاء الوظيفي»، و«أهمية تقدير المجتهدين والمبتكرين لتحفيزهم ».

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم - في محاضرة ألقاها حول «تنمية الموارد البشرية» - أن دولة الإمارات قدمت على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان نموذجاً فريداً يُحتذى به لتمكين الشباب وتفعيل دورهم في بناء دولة فتية قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق التقدم والازدهار في جميع المجالات.

وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة المستمرة بضرورة تشجيع الشباب وتوفير فرص التطوير المهني والأكاديمي لهم وإفساح المجال لبناء قدراتهم.

من جانبه قال سعيد محمد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «مسيرة اليوم هي ملامح الغد التي ترسمها كفاءاتنا الوطنية الشابة، ومستقبل أي وطن يرتكز في الأساس على طاقاته الشابة، وبقدر ما يتم تأهيل هؤلاء الشباب وامتلاكهم المهارات المعرفية والقيادية المختلفة، بقدر ما يكونون أكثر قدرة على ترجمة أهداف الدولة، وتنفيذها على أرض الواقع».

أنشطة

قال سعيد النظري: «إن المؤسسة الاتحادية للشباب تعمل على المئات من البرامج والأنشطة والفعاليات لتطوير إمكانات الشباب في مختلف المجالات سواء كانت في الإعداد المهني أو في التقنيات الحديثة أو في الفنون وفي مختلف المجالات، وهو جزء لا يتجزأ من أجندتنا واستراتيجيتنا الوطنية للشباب التي تهدف إلى تكريس المكانة الرائدة لنموذجنا في العمل مع الشباب وجعل شبابنا نموذجاً يحتذى به في خدمه مجتمعه وتطور وطنه».

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