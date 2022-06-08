تعاونية الاتحاد تطلق 8 حملات ترويجية بتخفيضات تصل إلى 75 %

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف شعيب عبدالله الحمادي مدير أول قسم التسويق والإعلام في تعاونية الاتحاد عن إطلاق التعاونية 8 حملات ترويجية خلال شهر يونيو الجاري، وذلك في جميع فروعها ومراكزها التجارية المنتشرة بإمارة دبي، إذ تشمل تخفيضات تصل نسبتها إلى 75% على 5 آلاف سلعة مختارة، حيث تأتي هذه الحملة ضمن حملات شهر يونيو الجاري لإسعاد المستهلكين وتلبية متطلباتهم وتوفير منتجات عالية الجودة لهم وبأسعار تنافسية.

وبيّن أن التعاونية تطلق الحملات الترويجية بشكل أسبوعي وشهري لإسعاد المستهلكين ضمن مساعيها إلى طرح العروض التي تشتمل على تخفيضات كبيرة تلبي احتياجات أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن التعاونية خصصت في شهر يونيو العديد من الحملات المتنوعة والشاملة.

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