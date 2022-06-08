«كهرباء دبي» تُطلع وفداً دنماركياً على مبادراتها ومشاريعها المبتكرة

المصدر: دبي- البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً دنماركياً رفيع المستوى، برئاسة ينس مارتن السبيرك، القنصل العام ورئيس البعثة الديبلوماسية لمملكة الدنمارك، وضم الوفد نيكولاس لارسن، الرئيس التنفيذي لشركة FrontDesk ApS.

وحضر من جانب الهيئة كل من المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.

وقد رحب معالي سعيد محمد الطاير، في مستهل الزيارة، بوفد مملكة الدنمارك، مؤكداً حرص هيئة كهرباء ومياه دبي، على توطيد علاقات التعاون وأواصر الصداقة، والعمل المشترك مع جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في دولة الإمارات.

واستعرض معالي الطاير، المبادرات الطموحة والمشاريع التطويرية الرائدة والمبتكرة، التي تنفذها الهيئة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، حيث يجري العمل على التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، وزيادة الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة.

تجربة

وتحرص الهيئة على إثراء تجربة المتعاملين، من خلال خدمات ذكية، توفر وقتهم وجهدهم، بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية، وأدوات الذكاء الاصطناعي.

حيث حولت الهيئة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها، إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100 %، لتصبح أول مؤسسة حكومية تتيح لمتعامليها إجراء جميع معاملاتهم بأنفسهم، باستخدام الأجهزة الذكية في مراكز إسعاد المتعاملين، مع إمكانية التواصل مع الموظفين من مختلف القطاعات، عبر تقنية الاتصال المرئي.

تعاون

وأكد معاليه على أهمية التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي، والشركات الدنماركية، وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، والاستفادة من خبرات الجانبين، واستعرض سعادته خلال اللقاء، برامج وخطط ومشروعات الهيئة الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي عالمياً.

تميز

أثنى القنصل العام الدنماركي على جهود الهيئة ودورها المتميز في تعزيز التنمية المستدامة في إمارة دبي، شاكراً معالي الطاير، على إتاحة الفرصة أمام الطرفين، لبحث فرص التعاون المشتركة، وتعزيز العلاقات الثنائية.

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