«الاقتصاد» تكرم الفائزين في مسابقة «SkillUp Compete»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرمت وزارة الاقتصاد، الفائزين في مسابقة «SkillUp Compete» التي أطلقتها في نوفمبر عام 2021، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وكليات التقنية العليا وبمشاركة العديد من الجامعات في الدولة، وبالتعاون مع MIT Enterprise Forum Pan Arab. وتندرج المسابقة ضمن مبادرات «أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال» (SkillUp) التي تمثل بدورها أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لمشروع «موطن ريادة الأعمال».

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر الوزارة، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وشهد تكريم 4 مشاريع تجارية مبتكرة من أصل 78 مشروعاً قدمها أكثر من 400 طالب من 35 جامعة داخل دولة الإمارات.

تمكين

وقال معالي عبدالله بن طوق: «إن اختتام المسابقة يمثل إضافة نوعية لتمكين رواد أعمال جدد بالدولة، واستقطاب أفضل العقول الريادية من أوساط الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد إلى أوساط مجتمع الأعمال والنشاط الاقتصادي على أرض الواقع، مع توفير الممكنات والحوافز التي تساهم في نجاح هذه المشاريع واستمراريتها، وبما يتوافق مع مستهدفات ومشاريع الخمسين، الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي مرن ومستدام قائم على الابتكار وبقيادة كفاءات وطنية».

وأكد معاليه أن تنمية قطاع ريادة الأعمال وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لعمله والحوافز الداعمة له، وتمكين رواد الأعمال في مختلف القطاعات الاستراتيجية، هو توجه رئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل وزارة الاقتصاد على تحقيقه من خلال «موطن ريادة الأعمال»، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وعبر سلسلة شراكات رائدة ومتنامية مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية داخل وخارج الدولة.

وأضاف معاليه إن الجهود الوطنية مستمرة لإعداد أجيال متشبعة بالفكر الريادي وصقل خبراتهم ومهاراتهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة وضمان توفير الحلول وفرص التعلم والتطور بشكل مستدام، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومنظومة تشريعات مرنة ومتكاملة تدعم ريادة الأعمال.

والهدف دائماً هو صناعة رائد الأعمال المتمكن من تأسيس وقيادة أفضل المشاريع الناجحة والمؤهلة لتصبح شركات مؤثرة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وبما يعزز ريادة الإمارات في تبني الأفكار المبتكرة وخلق البيئة المناسبة لنجاحها، الأمر الذي سيسهم بدوره في تعزيز جاذبية المناخ الاقتصادي في الدولة، واستدامة تنافسيته عالمياً.

وركزت مسابقة SkillUp Compete على صناعة رائد أعمال نموذجي إضافة إلى تطوير ثقافة ريادة الأعمال في الدولة، وتحفيز الأجيال الشابة على تبني الأفكار الريادية، حيث تم تصميم المسابقة وفق هذه الأهداف من أجل استقطاب أفضل طلبة مؤسسات التعليم العالي وأكثرهم إبداعاً للانضمام إلى منظومة ريادة الأعمال في الدولة وتسهيل دخولهم إلى السوق ومساهمتهم في النمو الاقتصادي للدولة.

وجاءت أفكار المشروعات الفائزة في المسابقة متوافقة مع رؤية دولة الإمارات للمستقبل، من حيث تركيزها على الابتكار والمعرفة وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة.

50 ألفاً

وحصل الفائزون بالمسابقة، إضافة إلى الجائزة المالية التي بلغ مجموعها 50 ألف درهم إماراتي لكل فائز، على برنامج تدريبي متكامل لتطوير أعمالهم وازدهارها، على يد مجموعة من الخبراء بالتعاون مع الجهات الشريكة، إضافة إلى تقديم الدعم لهم في تأسيس وتسجيل الأعمال.

من جهته، قال أيوب جيلا، المدير التنفيذي لمشروع شركة (CellTiró): إن مسابقة (SkillUp Compete) أحد المبادرات الفاعلة التي تعمل على تقديم الدعم المتواصل للشركات الناشئة. فيما قال الدكتور عبد الله الشمري، المدير التنفيذي لمشروع شركة (HCMS): «إن التجربة التي خضناها في هذه المسابقة كانت أكثر من رائعة ومملوءة بالتحديات، خصوصاً أن المسابقة شهدت مشاركة متسابقين متميزين في مجالات التكنولوجيا المتطورة».

مهارات

أكد هيونباي كيم، المدير التنفيذي والمؤسس لمشروع شركة (5MM)، أنه تمكن من صقل مهاراته والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي قدمتها المسابقة، بينما قالت إيشواريا خالانيالمدير التنفيذي والمؤسس لمشروع (DECENODE): «كان الجزء المفضل لدي في المسابقة هو المعرفة التي لا تقدر بثمن والخبرات التي اكتسبناها خلال ورش العمل التدريبية لمساعدتنا على إرساء الأسس القويمة لشركاتنا الناشئة، فهذه المسابقة هي فرصة بالغة الأهمية لتحديد المسار الصحيح للرواد الناشئين».

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