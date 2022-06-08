«المعرفة» تطلق المرحلة 2 من «بطاقة الرسوم المدرسية»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، المرحلة الثانية من بطاقة الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل (2022 - 2023)، وتشمل تفصيل البنود التي تتوزع عليها الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة في دبي.

وستوفر المرحلة الثانية من بطاقة الرسوم المدرسية لأولياء أمور أكثر من 220 ألف طالب وطالبة، يتلقون تعليمهم في 180 مدرسة خاصة في دبي، إمكانية الاطلاع على المعلومات التفصيلية للبنود التي يتم تحصيل الرسوم على أساسها في جميع المدارس الخاصة في الإمارة، إذ تتضمن البطاقة جميع بنود الرسوم المدرسية الإلزامية المعتمدة مسبقاً من الهيئة.

بالإضافة إلى الرسوم المتعلقة بالخدمات الاختيارية، كرسوم المواصلات والأنشطة اللاصفية، والرحلات المدرسية، ورسوم الكتب.

وأوضحت الهيئة أنه تم إدراج بطاقة الرسوم المدرسية، ضمن بنود عقد المدرسة وولي الأمر لجميع طلبة المدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي الجديد، حيث يُعدُّ العقد، الوثيقة القانونية التي تحدّد حقوق ومسؤوليات الطرفين في مختلف الجوانب المالية والإدارية والتعليمية في المدرسة.

بيانات

وقال الدكتور عبد الله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «أصبحت بطاقة الرسوم المدرسية، متوفرة الآن لجميع أولياء أمور الطلبة، قبل بداية العام الدراسي، في جميع المدارس الخاصة في دبي.. وستوفر البطاقة لأولياء الأمور، جميع المعلومات والبيانات المُحدَّثة التي يحتاجون إليها حول رسوم مدارس أبنائهم بكل سهولة ووضوح».

وتشكّل بطاقة الرسوم المدرسية مصدراً شاملاً وموثوقاً لأولياء الأمور، حول بنود جميع الرسوم المدرسية في مدارس أبنائهم، بالإضافة إلى البنود التي تشمل رسوماً اختيارية، فضلاً عن الخصومات والمِنَح الدراسية التي تقدمها المدرسة، والمعتمدة مسبقاً من الهيئة، إذ تتم مراجعة البطاقة.

والتأكد من صحة بياناتها من قبل الفريق المختص في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، لتكون متاحة لأولياء الأمور، كوثيقة من صفحة واحدة، تحمل رمز البيانات QR، عبر الموقع الإلكتروني لكل مدرسة خاصة في دبي، بالإضافة إلى توفيرها لولي الأمر، في خدمة البحث عن المدارس في الموقع الإلكتروني للهيئة، من خلال زيارة الرابط:

web.khda.gov.ae/‏ar/‏Education-Directory/‏Schools.

يُذكر أنه تم إطلاق المرحلة الأولى في 35 مدرسة خاصة بدبي، والتي بدأ عامها الدراسي الجديد (2022- 2023)، مطلع شهر أبريل الماضي، واستفاد منها أولياء أمور 81 ألف طالب وطالبة.

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