دائرة القضاء في أبوظبي تطلق تطبيقاً للمزادات

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

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أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، تطبيقاً ذكياً للمزادات، يتيح للراغبين في المشاركة بالمزادات من داخل الدولة وخارجها، الاطلاع على المعروضات الخاصة بالمحجوزات في القضايا، سواء عقارات، مركبات، لوحات أرقام السيارات المميزة، والمنقولات بمختلف أنواعها.

وذلك مع إمكان المزايدة المباشرة عن بُعد، وإتمام جميع الإجراءات عبر خطوات سهلة ومبسطة وفق الإجراءات القانونية المقررة. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إطلاق التطبيق الذكي للمزادات التي تنظمها الدائرة على المحجوزات في الدعاوى القضائية، يأتي تماشياً مع خطة التحول الرقمي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالتطوير المستمر للخدمات المقدمة والاستفادة من التقنيات الحديثة، لترسيخ منظومة قضائية مبتكرة تقدم خدمات رائدة.

وأوضح المستشار يوسف العبري، أن تنظيم تلك المزادات بوساطة الكوادر المتخصصة في دائرة القضاء، لإتمام عملية بيع المحجوزات بأنواعها المختلفة تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة بشأنها، يأتي في إطار الحرص على ضمان أعلى درجات الشفافية والوضوح والحيادية، وتوفير ضمانات كافية للحفاظ على الحقوق الكاملة للأطراف المعنية، وفق الضوابط القانونية المحددة.

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