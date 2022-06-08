انطلاق أعمال تحدي الإمارات لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2022

المصدر: دبي - وام

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أعلنت جامعة دبي عن انطلاق فعاليات تحدي الإمارات لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2022 بالشراكة مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE فرع الإمارات العربية المتحدة وشعبة إدارة التكنولوجيا بالجمعية وكذلك الشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال GIE الرائدة في مجالات وبرامج ومبادرات الابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية والأكاديمية وكذلك العديد من رجال الصناعة في الدولة للإعلان عن أنشطة وفعاليات مبادرة التعاون بين الحكومات والصناعة والجامعات بالشراكة مع مبادرة GITEX Youthx المعنية بتأسيس شراكات قوية وفاعلة على مستوى الدولة بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين.

13 دولة

وتضمن المؤتمر الإعلان عن تفاصيل التحدي العربي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي بمشاركة 13 دولة عربية هي الإمارات، الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، الكويت، المملكة العربية السعودية، لبنان، المغرب، عمان، فلسطين، قطر وتونس.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، حرص الجامعة على رعاية المسابقات التكنولوجية الهادفة.

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