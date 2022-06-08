اعتماد «النظام الإلكتروني لبوابات التعرفة المرورية للشاحنات» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.

تنمية

وبحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بمتابعة المشروعات التنموية في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، والعمل على تطوير العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة.

اعتماد

واعتمد المجلس مشروع النظام الإلكتروني لبوابات التعرفة المرورية للشاحنات، والذي يهدف إلى تطوير الإجراءات والخدمات المستخدمة حالياً، وتحويلها إلى ذكية، تسهم في إلغاء الازدحامات المرورية، وتسريع الآلية المتبعة في بوابات الشاحنات. كما سيسهم النظام في تقليل مدة وقوف الشاحنات، ومنع التكدس خارج حرم البوابات الخاصة بها، وتسهيل متابعة ومراقبة الحركة، وتقليل حدوث أخطاء التحصيل والأخطاء البشرية.

خدمات

وتسهم بوابات الشاحنات الموجودة مسبقاً في تنظيم مرورها، وتحصيل الرسم المخصص لها لتطوير شبكة الطرق المتضررة بسببها، وصيانتها بشكل دوري، حيث تمثل طرق الشارقة معبراً رئيساً لكافة المتنقلين بين إمارات الدولة لموقعها الاستراتيجي والحيوي، وتعمل الشارقة على تقديم أفضل الخدمات المرورية، بدون فرض أي رسوم على المركبات الأخرى.

نمو عمراني

ناقش المجلس التنفيذي تقرير تقييم كفاءة العناصر الحضرية الرئيسة للوسط التجاري بمدينة الشارقة، حيث تضمّن التقرير النمو العمراني للمدينة خلال العقود الماضية، ومؤشرات التوسع السكني والتجاري والصناعي.

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