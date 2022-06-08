الإمارات تشارك في المؤتمر الدولي «الماء من أجل التنمية»

المصدر: أبوظبي - وام

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تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، حالياً، في المؤتمر الدولي «الماء من أجل التنمية المستدامة 2018 - 2028» في دورته الثانية، الذي تنظمه حكومة طاجيكستان، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، في الفترة من 6 إلى 9 يونيو الجاري بالعاصمة دوشنبه.

ويترأس وفد الدولة المشارك في المؤتمر الدولي رفيع المستوى، المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.

والذي ألقى كلمة رئيسة قال فيها: ينطوي الهدف من المؤتمر على تحفيز العمل والشراكات المائية للإسهام في تنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه لـ«خطة التنمية المستدامة 2030»، و«اتفاق باريس للمناخ» و«إطار سينداي للحد من أخطار الكوارث» و«خطة عمل أديس أبابا بشأن التمويل والأجندة الحضرية الجدية»، إلى جانب تعزيز الاستجابة العالمية لأزمة فيروس كورونا المستجد.

ريادة

وأضاف آل علي: تعد دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة إقليمياً وعالمياً في توفير مستقبل المياه والطاقة والأمن الغذائي، ولديها جهود جبارة واستراتيجيات طموحة داعمة لهذه المجالات الحيوية، ففي عام 2017 أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والتي تعد أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية.

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