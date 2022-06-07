انطلاق التصفيات التمهيدية لمسابقة راشد بن محمد لأجمل ترتيل اليوم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن انطلاق التصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها الخامسة عشرة 1443 هـ /2022 التي ستبدأ اليوم بمقر الجائزة بمنطقة الممزر.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إن هذه الدورة شهدت مشاركة غير مسبوقة منذ تأسيس المسابقة قبل 15 عاماً، إذ وصل عدد الذين ترشحوا للمشاركة فيها في جميع الفئات ما يقارب الألف مرشح للتنافس على الترشح لفئات المسابقة الخمس، وهي فئة البراعم وهم الذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاث عشرة سنة، وفئة الفتيان وهم الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والخامسة والعشرين، وفئة الشباب وهم الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين، وفئة أئمة المساجد والوعاظ والخطباء ومقيمي الشعائر في دولة الإمارات، وفئة الآذان.

وأضاف بوملحة إن اللجنة المنظمة قد قررت بدء المسابقة النهائية لجميع الفئات يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، بحيث يتم تخصيص يوم لكل فئة، بينما سيقام الحفل الختامي بمقر الجائزة بتاريخ 25 يونيو الجاري.

وذكر أنه جرى تشكيل 4 لجان تحكيم مختصة من عدد من أصحاب الفضيلة للإشراف على هذه التصفيات، ضمت في عضويتها كلاً من فضيلة الشيخ عبدالله محمد السبعاوي وفضيلة الشيخ أحمد محمد طه الكمار وفضيلة الشيخ بهاء الدين عبد الفتاح عبد الفتاح نافع وفضيلة الشيخ عبد الحميد عبد الحسيب العدل وفضيلة الشيخ طاهر سعيد الأسيوطي وفضيلة الشيخ محمود بدير إبراهيم الغندور وفضيلة الشيخ سيد عمار عبد الفتاح وفضيلة الشيخ حسام الدين مغازي موسى حنطور.

وبهذا المناسبة تقدم بوملحة بشكره وتقديره للدعم الكبير واللامحدود والرعاية الكريمة والاهتمام الذي تحظى به هذه المسابقة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، كما أشاد بالتطور الملحوظ الذي شهدته المسابقة وحجم المشاركة فيها والمستويات المتميزة للمشاركين فيها، داعياً الجمهور لحضور المسابقة خلال التواريخ المعلنة مع التقيد بكل الإجراءات والاحترازات المعلن عليها من قبل الجهات الصحية في الدولة.

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