اختتام أول برنامج تعليمي طبي عن مستجدات صمامات القلب بدبي

المصدر: دبي - وام

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اختتمت في دبي فعالية إطلاق «البرنامج التعليمي الطبي لمناقشة المستجدات المتعلقة بصمامات القلب»، الذي نظمته الجمعية الخليجية لقسطرة القلب ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج تماشياً مع جهود الجمعية الخليجية لقسطرة القلب الرامية إلى تعزيز تبادل الخبرات بين المختصين في مجال الرعاية الصحية في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتناول البرنامج، الذي استمر يومين في فندق «سوفتيل داون تاون» وشارك فيه 460 مشاركاً من الخبراء والمختصين بأمراض القلب في المنطقة والعالم، أحدث ما توصل إليه العلم فيما يخص أمراض القلب والقسطرة القلبية، واستهدف تبادل المعرفة والخبرات بين جميع العاملين في القطاع الطبي والمتخصصين في جراحات القلب والقسطرة التي تعد السبب الرئيسي للوفيات حول العالم.

وناقش الحدث أبرز المستجدات المتعلقة بصمامات القلب وتم خلاله بث مباشر لعمليات قسطرة عبر التقنيات الحديثة من مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض بالسعودية ومستشفى الأمراض الصدرية في الكويت.

وتم وضع هذا البرنامج بإشراف عدد من الخبراء ومؤسسي الجمعية الخليجية لقسطرة القلب وهم، الدكتور الطيب يوسف ‎أخصائي أول قسطرة قلب وأخصائي أمراض الصمامات من الكويت، والدكتور حاتم اللواتي استشاري أمراض القلب والقسطرة من سلطنة عمان، والدكتور حسام نور استشاري أمراض القلب والقسطرة رئيس قسم القسطرة بمركز محمد بن خليفة آل خليفة من البحرين، والدكتور فواز المطيري رئيس الجمعية واستشاري أمراض القلب والقسطرة بمركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الحرس الوطني بالرياض في السعودية.

وستعقد الجمعية الخليجية لقسطرة القلب مؤتمرها السنوي هذا العام في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل في فندق «إنتركونتيننتال فستيفال سيتي، دبي» بمشاركة عدد من الخبراء والأطباء المختصين في الرعاية الصحية من دول الخليج العربي والمنطقة والعالم.

ويستهدف هذا الحدث السنوي تثقيف العاملين في مجال الرعاية الصحية حول المبادئ التوجيهية الجديدة والتجارب الحديثة في مجال أمراض وجراحات القلب التداخلية وتوفير منصة تفاعلية بين الأطباء في دول مجلس التعاون الخليجي وعبر العالم وتبادل الخبرات والآراء وأحدث التقنيات المتعلقة بمختلف المجالات لتطوير سبل التعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية في مجال جراحات القسطرة القلبية.

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