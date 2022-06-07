هيئة المعرفة بدبي تطلق المرحلة الثانية من بطاقة الرسوم المدرسية

المصدر: البيان

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أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي المرحلة الثانية من بطاقة الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل "2022- 2023"، وتشمل تفصيل البنود التي تتوزع عليها الرسوم المدرسية في 180 مدرسة خاصة في دبي.

وقال الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية: أصبحت بطاقة الرسوم المدرسية متوفرة الآن لجميع أولياء أمور الطلبة قبل بداية العام الدراسي في جميع المدارس الخاصة في دبي لتوفر جميع المعلومات والبيانات المُحدَّثة التي يحتاجون إليها حول رسوم مدارس أبنائهم.



وأضاف : ترسّخ بطاقة الرسوم المدرسية مبدأ الشفافية في منظومة التعليم المدرسي في دبي، ونثمّن التعاون المثالي من قبل المدارس الخاصة في دبي ودعمهم من أجل إتاحة بطاقة الرسوم المدرسية لأولياء الأمور والمجتمع المدرسي.

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