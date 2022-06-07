«أمنية» تحقّق حلم طفلة في الحصول على كلب بودل

المصدر: أبوظبي - البيان

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حقّقت مؤسسة «تحقيق أمنية»، أمنية الطفلة نور «14 عاماً»، في الحصول على كلب بودل.

وقالت مسؤولة تحقيق الأمنيات: «حرصنا على إعداد مفاجأة لنور عند باب منزل عائلتها، خاصة مع علمنا بأنها كانت تُشكّك في مدى إمكانية قدرتنا على تحقيق أمنيتها، ومن خلال التواصل مع خالتها، التي تقيم في منزلها بإمارة دبي، بعد قدومها من الخارج، لاستكمال رحلة العلاج في الإمارات، طلبت من نور فتح الباب، وتوالت صرخات الفرح والسعادة، مع دموع اختلطت فيها مشاعر البهجة وعدم التصديق بحصولها على كلبها المُفضّل، جنباً إلى جنب، مع كافة اللوازم الخاصة التي يحتاج إليها، من طعام وسرير، بالإضافة إلى جواز السفر، وبطاقة التطعيمات، وكتيب تعليمات العناية الشخصية، ورقم عيادة الطبيب».

ثقة

وأضافت: «يُسعدنا أن نتمكّن من تحقيق أمنية نور، التي نحن على ثقة بأنها ستعمل على تغيير نظرتها إلى المرض، وتُعيد إليها التفاؤل بالحياة.

وفي الواقع، أثبتت العديد من الدراسات، أن اقتناء حيوانات أليفة، يُسهم في التخفيف من حدّة الأمراض المُزمنة، لذا، تلجأ العديد من المستشفيات في العالم، إلى الاستعانة بالحيوانات الأليفة في رحلة العلاج، لمُساعدة الناس على التعافي من المُشكلات الصحية، أو التعامل معها بشكل أفضل، حيث يُمكن من خلالها تقليل الألم، القلق والاكتئاب بصورة ملحوظة، إضافة إلى الحدّ من الضغط العصبي والقلق الذي يرافق المريض عند زيارته للمستشفى، ونتطلّع إلى إضاءة المزيد من شموع الأمل والسعادة والتفاؤل في قلوب كافة الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة».

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