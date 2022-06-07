2000 درهم غرافة الوقوف في مواقف الحافلات العامة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أكد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي على ان الوقوف في المواقف الجانبية الخاصة بالحافلات العامة يعرض صاحب المركبة إلى غرامة قدرها 2000 درهم، وذلك بهدف الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق.

ووجه "النقل المتكامل" من خلال قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي الجمهور بضرورة الالتزام بعدم وقوف المركبات في المواقف المخصصة للحافلات العامة أو شغل أياً من المناطق الأخرى المخصصة لوسائل النقل العام ومرافق البنية التحتية المرتبطة بقطاع النقل، لما يترتب عليه من حوادث وتعطيل وتأخير في حركة الحافلات والمركبات على حد سواء.

في سياق متصل شدد النقل المتكامل على عدم قيادة الدراجات والسكوتر الكهربائي في الطرق العامة، وعدم قيادتهما في المسارات المخصصة للمشاة، وانما استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في الأماكن المصرح بها فقط، وذلك تجنباً للحوادث والحفاظ على سلامة قائده ومستخدمي الطريق.

ويسمح المركز للشركات العاملة في مجال تأجير الدراجات الكهربائية باستئناف مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية واشتراطاتها، فيما يُحظر على أي جهة مزاولة أنشطة الدراجات الهوائية والكهربائية إلا بموجب الحصول على تصريح مسبق من مركز النقل المتكامل، بالإضافة إلى ذلك يتوجب على الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط الالتزام بعدم تشغيل دراجات هوائية وكهربائية غير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، والتأكد وبصورة دائمة من صيانة هذه الدراجات الهوائية والكهربائية حسب الاشتراطات الصادرة من دائرة البلديات والنقل أو مركز النقل المتكامل، كما يشترط ان يتم تأجير الدراجات الكهربائية للأفراد لمن هم فوق 18 عام.

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