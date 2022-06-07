انطلاق أعمال تحدي الإمارات لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي 2022

المصدر: دبي – البيان

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استمراراً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها الدائم في دعم الابتكار وريادة الأعمال خاصة في القطاعات التكنولوجية الحديثة على المستوى الإقليمي والعالمي، أعلنت جامعة دبي بالشراكة مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE فرع الإمارات العربية المتحدة و شعبة إدارة التكنولوجيا بالجمعية وكذلك الشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال GIE الرائدة في مجالات وبرامج ومبادرات الابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن إنطلاق فعاليات تحدي الإمارات لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي 2022.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية والأكاديمية وكذلك العديد من رجال الصناعة في الدولة للإعلان عن أنشطة وفعاليات مبادرة التعاون بين الحكومات والصناعة والجامعات بالشراكة مع مبادرة GITEX Youthx المعنية بتأسيس شراكات قوية وفاعلة على مستوى الدولة بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين بهدف إعداد أجيال جديدة قادرة على صياغة وبناء دولة الإمارات لتكون في مصاف أولى دول العالم تحضراً وتقدماً.

وتضمن اللقاء الإعلان عن تفاصيل التحدي العربي لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي بمشاركة 13 دولة عربية هم الإمارات العربية المتحدة، الجزائر ، البحرين ، مصر ، الأردن ، الكويت ، المملكة العربية السعودية ، لبنان ، المغرب ، عمان ، فلسطين ، قطر وتونس.

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، حرص الجامعة على رعاية المسابقات التكنولوجية الهادفة، ولذا فهي ترعى وتنظم التحدي العربي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE فرع الإمارات و شعبة إدارة التكنولوجيا بالجمعية وكذلك الشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال GIE من منطلق إيمان الجامعة بأن تشجيع ونشر تطبيقات انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يساهم في نمو الاقتصاد في الحاضر والمستقبل، إضافة إلى أن التحدي عبارة عن برنامج متكامل لبناء قدرات الطلبة والشباب وتشجيع مشروعات تخرجهم وتشجيع رواد الأعمال من أصحاب الابتكارات والشركات التكنولوجية الناشئة المتوسطة والصغيرة للولوج إلى هذه المجالات في ظل توجه الحكومات لدعم التحول الرقمي ومجالات ريادة الأعمال.

ومن جانبه ، صرح المهندس محمد عبود رئيس مجلس إدارة مؤسسة GIE قائلاً: إننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا الإستراتيجية في دعم خطط ورؤى الدول العربية من خلال برامج متكاملة لإكتشاف المواهب والمبتكرين من أصحاب الأفكار والمشروعات الرائدة في تحديد ملامح المستقبل الرقمي ، لاسيما وإن إطلاق تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي في المنطقة العربية بوجه عام وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه خاص يعد نواة لمنظومة متكاملة تشتمل على العديد من الأنشطة التدريبية والتأهيلية والتعليمية للشباب العربي.

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