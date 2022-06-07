40% زيادة في معدلات أجور المواطنين المهرة بالمقارنة مع غير المواطن في "الخاص"

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

‏أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين خلال رده على سؤال برلماني، اليوم الثلاثاء، أن متوسط أجور العمالة الماهرة في القطاع الخاص في تحسن مستمر بحيث يزيد بـ40% عن غير المواطنين، بمتوسط يقارب 14 ألف درهم، مما يؤكد توفر الفرص الجاذبة للمواطنين، بالمقارنة مع متوسط أجور العمالة الماهرة في سوق العمل والتي تقدر بأكثر من 10 آلاف درهم.

‏وأشار إلى صعوبة المقارنة بين الأجور وطريقة احتسابها لاختلاف أنماط العمل والوظائف في القطاع الخاص، وقال:" ربما لا يوجد في القطاع الخاص بعض المزايا المتوفرة في القطاع العام، إلا أن برنامج "نافس" يسد الفجوة، حيث منح علاوات وأجور في نطاق تصاعدي ليحمي الموظف المواطن في القطاع الخاص حيث يكون هناك نمو بمعدل 2000 درهم سنوياً تصاعدياً".

‏ولفت إلى أن اقتصاد الدولة متقدم وناجح وجاذب للاستثمارات، مضيفاً أن الاقتصاد يولد آلاف الوظائف سنوياً وفي نمو متصاعد، موضحاً أن سياسات التوطين والتدريب والتأهيل مبنية على ألا يكون هناك اي مواطن قادر على العمل بعياًد عن الفرص المناسبة وتحقيق المسار المهني المطلوب لبناء مستقبله.

‏وأكد أن منصة "نافس" أصبحت القناة الرسيمة للبيانات والإحصائات وتسجيل الباحثين عن العمل وهناك تنسيق مع المحليات والمسؤولين والجهات، مشيراً إلى تطور المنصة وارتباطها رقمياً مع جهات الدولة مثل المعاشات والتامينات وهيئة الهوية بالتالي هي منصة تحقق فائدة كبرى من حيث التعرف على المواطن الباحث عن العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز