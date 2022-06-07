مقيم عربي يوجه رسالة شكر لشرطة عجمان لمساعدته في العودة إلى وطنه

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

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أكمل عماد فؤاد صبحي، عربي الجنسية يبلغ من العمر 47 عاما، كافة الإجراءات الخاصة بمغادرته الدولة بعد انتهاء فترة عمله التي استمرت 10 سنوات، وبينما حمل حقيبته للتوجه إلى المطار واستأجر مركبة أجرة استقبل عبر هاتفه النقال رسالة تفيد بإيجابية فحص كورونا، ولم يتمالك نفسه ظناً بأنه بصحة جيدة ولا تظهر عليه أعراض المرض، وأصبح في حيرة خوفاً من ضياع تذكرة الطائرة عليه، كما أنه حزم أمره للسفر في ذاك اليوم والعودة إلى وطنه، إلا أن الأقدار شاءت أن يدخل المستشفى ويمكث بها 10 أيام، وقبل مغادرته أرسل فيديو بمثابة شكر وعرفان لرجال شرطة عجمان لحسن معاملتهم والاهتمام بصحته ومنحه تذكرة سفر لعودته.

وقال المقدم غيث خليفة الكعبي، مدير مركز شرطة المدينة الشامل لـ "البيان" بعد معرفة المقيم بأنه مصاب بفيروس كورونا طلب من سائق مركبة الأجرة التوجه إلى مركز الفحص قرب كورنيش عجمان وذهب غاضباً وقال لهم في مركز الفحص أنا بخير وعافية ولست مريضاً، وأكد له العاملون بأن التشخيص صحيح ولا مجال فيه لنسبة الخطأ، وعندما ازداد غضبه اتصل العاملون بالشرطة، وعند حضور أفراد الدورية أكدوا له اهتمام الدولة بصحة وسلامة الجميع، ولا يمكن له المغادرة وهو مريض وفق قوانين السفر، إضافة لتوفير العلاج للجميع والرعاية الطبية.

وأكد المقدم الكعبي بأن رجال الشرطة نجحوا في إقناعه ونقله إلى مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني، والخاص باستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأدخل المستشفى وأخذ العلاج لمدة 10 أيام، وخلال تلك الفترة كان العاملون بالشرطة يتواصلون معه والاطمئنان على صحته.

وأضاف الكعبي: "بعد شفاء المقيم جاء إلى مركز شرطة المدينة وعبر عن امتنانه وشكره للعاملين في شرطة عجمان عبر إرسال مقطع فيديو في منصة الابتكار التابعة لاستقبال ملاحظات وشكاوى الجمهور ورسائل الشكر للعالمين في المركز".

وقدم العاملون في المركز تذكرة سفر للمقيم تعويضا عن التذكرة الأولى، وقال خلال الفيديو بأن ما وجده من الشرطة زاد من حبه لشعب الإمارات وللعاملين في سلك الشرطة، لحسن التعاون وتوفير العلاج المجاني والاطمئنان على صحته على مدار فترة علاجه، وهذا دليل على الاهتمام بالإنسان ورعايته.

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