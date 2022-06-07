برنامج «إسكان الشارقة» ينفذ 600 مسكن في خورفكان

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور المهندس خليفة بن مصبح الطنيجي رئيس برنامج إسكان الشارقة، أن المشاريع السكنية التي سوف يتم تشييدها في خورفكان تتجاوز الـ 600 مسكن.

وبين أن هناك مجمعين في منطقة الحراي السكنية - مجمع قيد التنفيذ وهو عبارة عن فلل أرضي وطابق أول وعددها 48 مسكناً - سيتم تسليم 10 فلل منها خلال شهرين، وما تبقى سيتم تسليمها تباعاً وآخر موعد لتسليم المشروع بعد 6 أشهر أي قبل نهاية العام سوف تسلم كافة المباني السكنية لأصحابها، وذلك بحسب توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

مداخلة

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة ظهر أمس، والذي أكد خلالها أن المشروع الأكبر هو مشروع (الحراي) بخورفكان ويضم 434 مسكناً.

حيث تم تسمية المشروع على المقاول والذي يعمل حالياً على استخراج أوراق عدم الممانعات اللازمة لبدء المشروع، كما أنه من المتوقع البدء فيه خلال شهر من اليوم، كما أن هناك متابعة مع دائرة البلدية والجهات الأخرى ذات الصلة لاستعجال إنهاء التراخيص والإجراءات المتعلقة ببدء المشروع، مبيناً أن الأرض التي سوف يقوم عليها المشروع تعد ممتازة ومستوية في منطقة الحراي، كما أن مشروع القادسية يشمل 136 مسكناً.

فترة

وأضاف أن مشروع الساف في كلباء تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه في فترة أقل من الفترة الزمنية المحددة وتحتاج إلى شهرين لربطها بالصرف الصحي، وهو عبارة عن 151 مسكناً، والمرحلة الثانية تحتاج عاماً ونصف العام للانتهاء منها وتشمل 245 مسكناً.

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