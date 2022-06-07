«صحية الوطني» تناقش سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي

المصدر: (دبي - البيان)

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ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمد حمد بوشهاب، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، حيث قررت دعوة المختصين والخبراء في مجال الأمن المائي وممثلي الجهات المحلية المعنيين بالموضوع، كما اطلعت على دراسة تحليلية معدة من قبل الأمانة العامة للمجلس، شملت مفهوم الأمن المائي وأهميته

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