وفد شرطة رأس الخيمة يزور معرض الأمن الدولي في ألمانيا

المصدر: فرانكفورت - وام

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زار وفد شرطة رأس الخيمة، برئاسة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، فعاليات معرض الأمن الدولي، المنعقد في مدينة فرانكفورت الألمانية.

ممارسات

وتأتي الزيارة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتطبيقات التي تم عرضها من قبل أفضل الشركات العالمية في المجالات الشرطية والأمنية بالمعرض، لتحقيق الاستدامة، وتعزيز الأمن والأمان، من خلال الاستثمار في التقنيات الرقمية الحديثة.

حيث اطلع الوفد على أهم الحلول والخدمات الرقمية للمدن الآمنة، وأحدث البرامج التقنية المتطورة التي تقدمها الجهات والقطاعات المشاركة في المعرض الدولي GPEC، وخاصة في مجال الدوريات الأمنية الذكية، وما تضمنته من حلول ذكية، تسهم في إيجاد بيئة مرورية آمنة، بفضل التكنولوجيا الداعمة للعمل الشرطي والمروري.

كما اطلع الوفد على أفضل الأنظمة المطبقة في مختبر الأدلة الرقمية، وعلى التجهيزات والنماذج الجنائية الإلكترونية، والتقنيات التي تساعد في المجالات الأمنية، وما وصلت إليه من تقدم، ما يعزز من النجاح، وتحقيق الريادة المؤسسية في مجال المختبرات الجنائية الرقمية والمتطورة، وكشف الأدلة الإلكترونية بتقنيات متطورة فائقة الذكاء.

تطبيقات

وزار الوفد غرفة عمليات مدينة ميونخ الألمانية، واطلع على أفضل الممارسات والتطبيقات التقنية والاستراتيجية المطبقة في إدارة المدن الآمنة، من خلال غرفة القيادة والسيطرة في القيادة المركزية، كما اطلع على آليات التخطيط الاستراتيجي الحديث للبنية التحتية المستدامة، التي تعمل من خلالها الشرطة الألمانية على إدارة المدن الآمنة، واستراتيجيات التطوير المستقبلية لمفهوم الأمن الرقمي، وآلية التعامل مع البلاغات.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، إن الزيارة تأتي للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لتطوير الأداء، وللاستفادة من التجارب الأمنية الناجحة في مجال إدارة المدن تقنياً، وتبادل الخبرات في هذا المجال، حيث تعتبر ألمانيا من الدول السباقة والمتطورة في هذا المجال على المستوى العالمي.

وبالتالي، نعمل على اكتساب الخبرات في المجالات التقنية لإدارة أمن المدن، بما يسهم في رفع مستوى الأمن والأمان، وتحقيق رؤية وزارة الداخلية بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

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