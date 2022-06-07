مركز شرطة الراشدية يسوي شيكات بـ143 مليون درهم ودياً

المصدر: دبي - البيان

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سجل مركز شرطة الراشدية «صفر قضية مقلقة مجهولة» خلال العام الماضي، وهو ما أدى إلى تسجيل 100% في نسبة القضايا المقلقة المعلومة في العام ذاته، نتيجة للبرامج والخطط الأمنية التي يطبقها المركز في منطقة الاختصاص.

كما سجل 100% في مؤشر التواصل مع الضحية، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة، دقيقتين و56 ثانية، فيما كان المستهدف 5.5 دقائق، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة، 9.5 دقائق، وكان المستهدف 10 دقائق، كما تمكنت شعبة الشيكات في المركز من تسوية بلاغات شيكات ودياً بقيمة 142 مليوناً و951 ألفاً و453 درهماً العام الماضي.

جولة

جاء ذلك خلال تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، لمركز شرطة الراشدية ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير المركز، والعميد خالد سليمان مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد محمد بن ماجد المري نائب مدير المركز، وعدد من الضباط.

أمن وأمان

وقال اللواء المنصوري، إن منطقة اختصاص مركز الراشدية شهدت توسعاً جغرافياً وعمرانياً ونمواً اقتصادياً، ما يتطلب من الأجهزة الأمنية قراءة للواقع الأمني ودراسته بشكل مستمر، لما من شأنه تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان للمجتمع.

واطلع اللواء المنصوري على مؤشرات قسم التسجيل المروري، حيث سجل المركز 442 بلاغاً مرورياً، وصفراً في نسبة القضايا المرورية المجهولة، ونفذ القسم 7 حملات مرورية توعوية و8 دراسات تحليلية، و33 ورشة عمل ومحاضرات.

مبادرات

كما اطلع على المبادرات الإدارية التي نفذها المركز للموظفين في العام 2021، والتي أدت إلى تحقيق نسبة 97.7% في السعادة الوظيفية، كما قام المركز بتحفيز 100% من مرتب المركز عبر مبادرات مختلفة في العام 2021، في حين كان المستهدف 100%، ودرب المركز 200 موظف وألحقهم بمختلف الدورات التخصصية التي تتناسب مع المهام الموكلة إليهم، مثمناً الجهود المبذولة لإسعاد الموظفين.

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