«جاهزية» يستقطب أفضل مراكز التدريب الدولية لبناء قدرات خط الدفاع الأول

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» في استقطاب أفضل مراكز التدريب الطبية والمستشفيات الجامعية العالمية لاعتماد أبوظبي مركزاً تدريبياً تخصصياً في مجال طب الطوارئ وطب الإصابات وطب الكوارث في إطار خطة استراتيجية للارتقاء في العنصر البشري من خلال الاستثمار بالكوادر الطبية وبناء قدراتها التخصصية العاملة وفق منهج موحد ومعتمد دولياً ومحلياً.

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، مدير برنامج جاهزية، أن القطاع غير الربحي يعتبر محوراً أساسياً في التنمية المستدامة، يعمل جنباً إلى جنب مع القطاعين الحكومي والخاص في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع بمختلف فئاته ومحرك قوي ومرن للمشاريع المستدامة وبيئة خصبة للإبداع والابتكار انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الحكيمة بالارتقاء بالقطاع المجتمعي والمؤسسات غير الربحية في مختلف التخصصات الصحية والتعليمية والبيئية والرياضية.

مبادرات

وأكد الشامري أن برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» يعد من أولى المبادرات المشتركة بين القطاع الحكومي والمؤسسات غير الربحية المعنية في مجال التدريب الطبي التخصصي.

موضحاً أن جاهزية استطاع في الفترة الوجيزة السابقة منذ إطلاقه عام 2020 من استقطاب أفضل العقول ونقل أبرز الممارسات والتعاون الاستراتيجية مع أرقى مراكز التدريب والمستشفيات الجامعية والمؤسسات العالمية المعنية في المجال الطبي التخصصي للارتقاء بمستوى وأداء الكوادر الطبية التخصصية في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة، ونجحت جاهزية في تأسيس ائتلاف جمع أفضل المؤسسات الأمريكية والأوروبية، وحصلت على اعتماد الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص كمركز معتمد في طب الكوارث وطب الإصابات وطب الطوارئ وطب الإنعاش.

تخصص

ونوه إلى أن جاهزية قدمت برامج تدريبية تخصصية لآلاف العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة، أسهمت بشكل كبير في بناء قدراتها وزيادة جاهزيتها للاستجابة الطبية في الحالات الطارئة وغير الطارئة وتم منح الكوادر الطبية شهادات معتمدة دولياً ومحلياً في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص من برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية.

وأكد أن برنامج جاهزية أعدّ خطة استراتيجية لتأسيس برامج جديدة ومراكز وأكاديميات تدريبية تخصصية في مجال طب الكوارث والطوارئ والإنعاش والإصابات والحروق وطب الإرهاب بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة وغير الربحية، باعتماد من أبرز مراكز التدريب والجامعات العالمية التي أبرزها المؤسسة الأمريكية للكوارث، والمؤسسة الأمريكية للإصابات.

والمجلس الأوروبي للإنعاش، والجمعية البريطانية للطوارئ والإصابات، والجمعية الأمريكية للعناية المركزة والمجموعة البريطانية لدعم الحياة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز