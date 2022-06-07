«خيرية الفجيرة» تدعم مساجد الإمارة بالمكيفات والمباخر وأجهزة الكمبيوتر

المصدر: (الفجيرة - البيان)

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سلمت جمعية الفجيرة الخيرية، إلى فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الفجيرة، مجموعة من أجهزة الحاسوب المحمول والمكيفات والمباخر لمساجد الإمارة.

جاء ذلك خلال استقبال خالد الضنحاني مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الفجيرة، يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية.

وقال المرشودي إن الجمعية سلمت مركز تحفيظ القرآن في الفجيرة 10 أجهزة كمبيوتر للمنتسبين و30 مكيفاً توزع على مساجد الفجيرة، إضافة إلى توزيع 13 هدية لتبخير وتعطير المساجد، مع تنفيذ فرش أحد المساجد في الإمارة.

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