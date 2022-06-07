«زايد للإسكان» يمدد ضمان الصيانة بالمجمعات الإسكانية عامين بدلاً من عام

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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أكد المهندس محمد المنصوري مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، أنه تم تمديد فترة ضمان الصيانة التي يقدمونها للمواطنين المستفيدين من منازل في المجمعات الإسكانية التي ينفذونها، لتصبح عامين بدلاً من عام واحد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصاً منهم على الارتقاء بكفاءة أداء خدمات المجمعات مستقبلاً، وصولاً إلى تعزيز رفاهية وسعادة المواطنين، وتحقيق العيش الكريم لهم في إطار توجيهات قيادة الدولة للارتقاء بمعايير جودة الحياة.

خدمات مميزة

وقال إن برنامج الشيخ زايد للإسكان يسلم وحدات المجمعات الإسكانية بكامل خدماتها وبجودة عالية، والتي تضمن تسهيل الحياة على المستفيدين داخل هذه المجمعات الإسكانية، وأنه تم تحديد مدة عامين بعد الاستلام لتقديم خدمات الصيانة لأي وحدة سكنية، وذلك لضمان توفير خدمات وأداء عالٍ وتكريس راحة المواطنين فيها.

لافتاً إلى أن ذلك يأتي تأكيداً على النهج الذي يتبعونه في تقديم أفضل الخدمات وتعزيز سعادة المتعاملين، وأن تمديد تقديم خدمات الصيانة لعام آخر، جاء للتقليل من الأعباء الواقعة على المستفيدين، وضمان توفير أفضل الخدمات واستدامتها لفترات زمنية طويلة.

وأضاف إنهم يوفرون «كتيبات إرشادية» عند استلام المساكن تساعد أصحابها وتعرفهم على كيفية التعامل المثالي مع أي مشكلات بسيطة قد تحدث للمساكن، والاستعانة بها كمرجع استرشادي للتعرف إلى الخدمات المتوفرة، وكيفية التعامل مع أي مستجدات أو طوارئ وغيرها من المعلومات التي تساعد الملاك في تذليل أي عقبات قد تواجههم، لافتاً إلى أن هذه الخطوة جاءت حرصاً منهم للتسهيل على المستفيدين ومساعدتهم للتعامل مع أي مشكلات فنية بسيطة داخل مساكنهم.

صيانة بسيطة

وتابع المنصوري أنه يتم التعامل مع المشكلات الفنية وصيانة مساكن المواطنين في كافة المجمعات الإسكانية، بسرعة كبيرة والتي تتركز في أغلبها على مشكلات تخص تسريبات صرف ومياه أو صيانة للمرافق بشكل عام، مثل مظلات مواقف السيارات وصيانة أبواب المساكن، أو بعض التشققات البسيطة في الحوائط والأسوار، وغيرها من الأمور الفنية الأخرى، التي يتم التعامل معها بشكل سريع.

الأمر الذي يحافظ على الشكل اللائق بجودة وكفاءة هذه المجمعات الإسكانية، مشيراً إلى أنه في معظم طلبات الصيانة التي يستقبلونها يكون سببها بعض الممارسات السلبية من المستفيدين، الذين ينفذون أعمالاً ما عن طريق مقاولين.

ولفت مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان أنه يتم تشكيل فرق فنية للاطلاع ومتابعة طلبات الصيانة التي ترد إليهم، والتواصل مع الملاك للتعرف إلى طلباتهم وآرائهم.

مشيراً إلى أنهم يتحركون بسرعة لمواجهة أي إشكاليات في كافة المجمعات الإسكانية، واعتبر أن هذه المشكلات الفنية بسيطة ويتم حلها بسهولة وواردة جداً، وأن هناك فترة للضمان وبعدها توجد مرحلة الصيانة التي يتم فيها التواصل مع البرنامج عبر القنوات المخصصة لذلك.

مشروعات مستدامة

ويطبق برنامج الشيخ زايد للإسكان أعلى معايير الاستدامة في كافة مشروعاته السكنية والتي من شأنها تحقيق معدلات منخفضة في استهلاك المياه والكهرباء والبصمة الكربونية، حيث يوفر 40% استهلاكاً أقل في المياه، و20% في الكهرباء، بالإضافة إلى 30% في البصمة الكربونية مقارنة مع المساكن الاعتيادية.

متطلبات

يحرص البرنامج على استيفاء متطلبات معايير برنامج «استدامة» للتقييم بدرجات اللؤلؤ لمرحلة التصميم والتنفيذ في كل مشروعات الأحياء السكنية التي ينفذها في مختلف إمارات الدولة، إيماناً منه بأهمية ترسيخ ممارسات الاستدامة والارتقاء بنمط الحياة والحفاظ على البيئة، ومنها متطلبات برنامج استدامة والصادر عن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ونظام تقييم المباني الخضراء السعفات، الصادر عن بلدية دبي، كما جهز البرنامج جميع مساكن المجمعات السكنية الحديثة بالبنية التحتية اللازمة لتركيب الأنظمة الذكية.

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