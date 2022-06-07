دبي تعزز مكانتها ضمن أهم مراكز تجارة الأغذية عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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نظمت بلدية دبي عدداً من الفعاليات والورش العلمية والتوعوية تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية، ويجسد شعار هذا العام «شعار أغذية أكثر أماناً لصحة أفضل» نهج البلدية نحو أهمية تطبيق الإجراءات المختصة بسلامة الأغذية، لتعزيز صحة المجتمع، عبر تطبيق منظومة متكاملة تضمن تقديم أغذية سليمة وذات جودة عالية في إمارة دبي.

حيث تعتبر دبي من أهم المراكز لتجارة الأغذية على مستوى العالم، وتستقبل منافذ الإمارة أكثر من 8 ملايين طن من الأغذية سنوياً يتم استيرادها من حوالي 200 دولة، فضلاً عن تقديمها أكثر من بليون وجبة غذائية سنوياً للسياح الذين يفضلون زيارتها خلال عطلاتهم.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تعمل بلدية دبي على تعزيز مكانة إمارة دبي كأحد أهم مراكز تجارة الأغذية عالمياً، عبر تطبيق أفضل المعايير والمقاييس المعتمدة في مجال سلامة الأغذية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في توفير كافة المقومات التي تكفل رفاهية وسعادة وسلامة أفراد المجتمع، وذلك ترسيخاً لمكانة دبي كأفضل مدينة للحياة والعمل على مستوى العالم».

وأضاف: «نحرص في البلدية على تطوير خدمات سلامة الأغذية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، بما يضمن التزام المؤسسات بالاشتراطات الصحية والإجراءات الخاصة بنقل المنتجات والمواد الغذائية وتحضيرها وعرضها، انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه المجتمع والشركاء وجميع المتعاملين والعاملين والمورّدين، وانسجاماً مع رؤية البلدية في أن تكون بلدية رائدة لمدينة عالمية».

ورش عمل

وفي إطار تمكين رواد الأعمال في مجال الأغذية، نظمت بلدية دبي سلسلة من ورش العمل التي تدعم تشجيع الابتكار مع تطبيق أفضل الممارسات، لضمان سلامة الأغذية من بداية التخطيط للمشاريع الغذائية وحتى إطلاقها، وتعتبر دبي مدينة رائدة في تبني الابتكار في ظل بيئة تنافسية جذابة ومستدامة.

وشملت هذه الورش مشاركة القصص الملهمة من رواد الأعمال الإماراتيين والعالميين بالتعاون مع مجموعة المطاعم التابعة لغرفة تجارة دبي، كما تم تنظيم لقاءات لتمكين الشباب بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال، التي تُعد الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

توعية

وشملت فعاليات اليوم العالمي لسلامة الأغذية، إرسال نصائح توعوية عبر منصة فودووتش لتصل إلى أكثر من 100 ألف من مستخدمي المنصة في إمارة دبي.

كما أطلقت البلدية حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وسم #WORLDFOODSAFETYDAY، إضافةً إلى إطلاق مبادرة «كن شريكاً في التوعية بسلامة الغذاء»، حيث تقوم المؤسسات الغذائية بأنشطة خلال شهر يونيو للترويج لسلامة الغذاء سواء للمستهلكين أو العاملين.

مشاركة

شارك المكتب الإقليمي لدول الخليج واليمن لمنظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة بلدية دبي في فعاليات اليوم العالمي لسلامة الأغذية، والذي أُطلق منذ العام 2018، ويتم الاحتفال به سنوياً بهدف تعزيز الوعي بسلامة الأغذية، ويشهد العالم عاماً بعد عام عدداً متزايداً من المبادرات التي تسهم في تثقيف الجمهور بهذا المجال الهام، وتشارك بلدية دبي بطرق مبتكرة عبر إشراك كافة فئات المجتمع في الاحتفال بهذا اليوم.

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