سلطان بن أحمد يشهد توقيع اتفاقية كرسي أستاذية باسم «الطيران المدني»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، بمكتب سموه في الجامعة، توقيع اتفاقية كرسي أستاذية باسم الهيئة العامة للطيران المدني.

وحضر توقيع الاتفاقية، معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعدد من أعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة وكبار المسؤولين من الطرفين، حيث وقع الاتفاقية عن الهيئة العامة للطيران المدني مديرها العام سيف محمد السويدي وعن جامعة الشارقة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي.

وتقضي الاتفاقية بدعم العديد من المجالات المشتركة بين الجامعة والهيئة، وتشتمل على دعم البحث العلمي والتطوير في مجال الطيران المدني من خلال دعم المشاريع البحثية التي يتفق عليها الطرفان في مجالات الطيران المدني بما يشمل الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والبلوكشين، وطب الطيران، وحماية البيئة المتعلقة بالطيران وغيرها من مجالات البحوث والدراسات في القانون والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وإدارة حركة المرور للمركبات الجوية غير المأهولة، والخدمات اللوجستية، وكذلك استقدام خبراء عالميين من خارج الدولة لإجراء ودعم الدراسات والأبحاث العلمية وتنظيم الندوات والملتقيات العلمية.

دعم

كما تقضي الاتفاقية بدعم وتمويل استحداث برامج الدراسات العليا في الجامعة مثل القانون الجوي والفضائي مع كلية القانون، وهندسة الطيران مع كلية الهندسة، وطب الطيران مع كلية الطب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز