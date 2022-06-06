الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام القادمة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة على الإمارات خلال الأيام المقبلة وجاءت كالتالي:

الثلاثاء

الطقس: رطب على السواحل صباحاً – حار وصحو بوجه عام – وتظهر السحب شرقاً خاصة على الجبال.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: حار وصحو بوجه عام – وتظهر السحب شرقاً خاصة على الجبال.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب على السواحل صباحاً - حار وصحو بوجه عام – وغائم جزئي شرقاً أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: حار ومغبر أحياناً.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة السرعة خاصة على البحر غرباً تكون محملة ومثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً ليلاً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

السبت

الطقس: مغبر وحار بوجه عام نهاراً– تظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية الغربية.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام وشرقية على الساحل الشرقي معتدلة السرعة إلى نشطة تكون مثيرة ومحملة بالغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج خاصة غرباً في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

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