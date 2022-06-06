يقترض مليون درهم ويفقدها في مصعد البناية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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اقترض شخص آسيوي الجنسية مليون درهم لمروره بضائقة مالية، ثم عرج على أحد المتاجر للتسوق، وأثناء صعوده لشقته، نسي حقيبة المال التي كان يحملها مع حقائب التسوق، ولم يتمكن من العثور عليها أو تذكر مكان فقدها، ليتجه فوراً إلى مركز شرطة البرشاء للإبلاغ عن فقدان المبلغ المذكور.

وعثر طارق محمود، الذي يقطن في بناية صاحب حقيبة المال، على الحقيبة، واطلع على ما بداخلها، ليتوجه بدوره إلى مركز شرطة البرشاء، ويسلم المبلغ هناك، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ملكية الحقيبة لصاحبها وإعادتها له.

من جانبه، كرم العميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشا، طارق محمود خالد محمود، هندي الجنسية، لتسليمه الشرطة مبلغ مليون درهم عثر عليها في مصعد البناية التي يقطن بها، والتي تقع في منطقة اختصاص مركز شرطة البرشاء.

وأشاد العميد عبد الرحيم بن شفيع بأمانة طارق، التي تجسد القيم النبيلة التي نفخر بها في مجتمعنا، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وقدم العميد بن شفيع شهادة شكر وتقدير لطارق لأمانته وفطنته، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون، والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

يُذكر أن قانون اللقطة ينفذ في حالات محددة فقط ووفق شروط معينة، وهو ما لا ينطبق في هذه الحالة المذكورة.

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