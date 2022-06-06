بلدية دبي تصدر مواصفات الأكياس المستهدفة من الحظر في 2023

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت بلدية دبي لــ«البيان» أن قرار فرض تعرفة على الأكياس ذات الاستخدام الواحد بواقع 25 فلساً، اعتباراً من 1 يوليو المقبل، لكل كيس ذي سماكة أقل من 57 ميكروميتر ويشمل الأكياس المصنوعة من البلاستيك والورق والبلاستيك القابل للتحلل والمواد النباتية القابلة للتحلل، فيما لا يشمل القرار الأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة اللحوم والخضار والفاكهة، وأكياس القمامة، وسيتم إصدار مواصفات الأكياس المستهدفة من الحظر خلال العام 2023 مع تطبيق الحظر منتصف عام 2024.

وأوضحت أنه توجد العديد من البدائل للأكياس ذات الاستخدام الواحد وتعتمد على السماكة ومادة الكيس، ولم يتم تحديد أي بدائل يجب أن يتم توفيرها في الوقت الحالي، ولا توجد تعرفة إلزامية على البدائل إلا أنه يحق للتاجر أن يحدد تعرفة رمزية للبدائل المستدامة الموفرة في المتجر شريطة ألا يكون المستهلك ملزماً بشرائها.

وأشارت بلدية دبي إلى أنه عند الشراء في المؤسسات الغذائية سيتم فرض تعرفة على الأكياس عند كاونتر الدفع فقط.

آلية الرقابة

وفيما يخص آلية الرقابة على منافذ البيع للوقوف على تطبيق القرار والالتزام بالأسعار المحددة وعدم زيادتها أوضحت البلدية سوف يقوم مفتشون بالتفتيش على المتاجر، ويجب على مدير المتجر أن يحتفظ ببطاقة مواصفات الكيس من المصنع (وتشمل سماكة الكيس ومواد التصنيع) داخل المتجر وفي حال كان الكيس المستخدم مطابقاً لمواصفات الكيس ذي الاستخدام الواحد، يجب على المتجر أن يطبق تعرفة 25 فلساً على الكيس وفي حال عدم التطبيق يجوز للمفتش أن يخالف المتجر.

وذكرت أنها أوصت بأن تعود الإيرادات من الأكياس ذات الاستخدام الواحد للقطاع الخاص، وأن يتم هبتها لدعم المبادرات المستدامة، وهذه التوصية ليست ملزمة لمنافذ البيع بل اختيارية، مبينة أن المقصود بتوصية بلدية دبي تدريب العاملين على نقاط الدفع على ترشيد استخدام الأكياس عند تعبئة وتسليم المشتريات، هو توعية العاملين على تقليل الأكياس التي يتم استخدامها عند تعبئة البضائع بقدر المستطاع بدلاً من الإفراط في عدد الأكياس.

التسوق أون لاين

وبينت بلدية دبي أنه لدى تعبئة ونقل المشتريات عبر طلبها أون لاين، يمكن الاستمرار في الوضع الحالي مع تطبيق التعرفة ويمكن توصيلها في صناديق يتم تفريغها من قبل الأفراد في المنزل واسترجاع الصناديق من قبل رجل التوصيل.

فئات مستثناة

ولفتت إلى أن الأكياس البلاستيكية الأخرى المستخدمة في محلات السوبر ماركت مستثناة من هذا القانون، كالأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة اللحوم والخضار والفاكهة، وأن أكياس القمامة غير مشمولة بالتشريع، أما أكياس الصيدليات فمشمولة.

سياسة

وكان المجلس التنفيذي لإمارة دبي اعتمد في فبراير الماضي «سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد»، والتي تشمل فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط، ويبدأ فرض التعرفة على استخدام أكياس البضائع ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من أول الشهر المقبل في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى من بينها محلات بيع التجزئة ومحلات الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية. وسيتم تقييم التجربة على مراحل إلى أن يتم حظر استخدام هذه الأكياس بشكل كامل خلال عامين من التطبيق ودراسة التغيرات في سلوكيات أفراد المجتمع.

وتعمل حكومة دبي على تعزيز الاستدامة في جميع المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وبناء منظومة مستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الأخضر، منخفض الكربون، لتحقيق استراتيجية دبي لإدارة النفايات 2041، وأهداف التنمية المستدامة الـ 17، التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2030.

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