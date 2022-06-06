«جامعة أكسفورد» تنشر إصداراً خاصاً بالممارسات الرائدة لشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت شرطة أبوظبي بالتعاون مع أكاديمية ربدان أول إصدار من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المجلة العالمية «العمل الشرطي.. السياسة والممارسة» التي تُصدرها مطبعة جامعة أكسفورد.

وأسهمت كلمة اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، ضمن افتتاحية المجلة العالمية المرموقة في المجتمع الشرطي العالمي في إبراز رؤية ورسالة شرطة أبوظبي، وتسليط الضوء على مسيرتها التطويرية والريادية وجهودها في استحداث أرقى الأنظمة والخدمات الذكية والمبتكرة وممارساتها الرائدة في إدارة الأزمات وضمان سلامة المجتمع، إذ أكد التزام شرطة أبوظبي بتعزيز رؤية حكومة أبوظبي 2030 ومئوية شرطة أبوظبي 2051 ومواصلة سياستها جهودها في إحداث نقلات نوعية من خلال استشراف مستقبل الابتكار والإبداع لتحقيق المزيد من الإنجازات في جودة بيئة العمل ومختلف مجالات العمل في شرطة أبوظبي.

وتناولت المقالات الواردة في الإصدار الخاص النهج الريادي الذي تتبعه شرطة أبوظبي في التعامل مع التحديات الأمنية في مجتمع متعدد الثقافات والممارسات المبتكرة التي ساهمت في تقدم الإمارة المؤشرات التنافسية العالمية واعتبارها للعام السادس على التوالي «المدينة الأكثر أماناً في العالم» في مؤشر الأمان (Numbeo's) لعام 2022.

واستعرضت مجموعة المقالات التي شارك في كتابتها باحثون من أكاديمية ربدان وشرطة أبوظبي العديد من التحديات والتميز الشرطي، إذ ناقشت إحدى الأوراق البحثية عوامل التمكين والعقبات أمام إدارة المعرفة في المؤسسات الشرطية، فيما أوضح مقال آخر «أهمية العلاقات المجتمعية الشرطية» ضمن المقالات المُخصّصة لموضوعات «كلنا شرطة»، إلى جانب موضوعات أخرى تناولتها المجلة مثل «العمليات الشرطية المرتبطة بكوفيد 19 نهج القوة الناعمة للعلاقات بين الشرطة والمجتمع»، و«استخدام وسائل الإعلام للمساعدة في استجابة الشرطة لجائحة كورونا» فضلاً عن مقال بعنوان «تبني مبادرات شرطية ذكية يقود إلى مجتمعات أكثر أماناً»، بالإضافة إلى ورقة بحثية بعنوان «نظرة ثاقبة لاستخدام شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي وبرامج تحديد المواقع العالمية للحد من حوادث الشاحنات وإصابات السائقين».

شراكة

وتواصل اللجنة البحثية المشتركة لشرطة أبوظبي وأكاديمية ربدان العمل المشترك، إذ تم تحديد عدة محاور لأبحاث مستقبلية جار العمل عليها لتسليط الضوء على المشاريع المتطوّرة المرتبطة بالمعايير الدولية لابتكار الأنظمة الخاصة بشرطة أبوظبي والخدمات الطبية داخل السجون، والريادة في الخطوط الأمامية وخدمة العملاء، وتعزيز السلامة المرورية على الطرق والمحاكمات عن بعد للنظام القضائي، والممكنات والإنجازات التي أسهمت في حصول شرطة أبوظبي على جائزة 6 نجوم العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EfQM)، وهي الأولى في العالم على هذا المستوى لمؤسسة شرطية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز