أكاديمية شرطة دبي تحتفي بيوم البيئة العالمي

المصدر: دبي - البيان

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دشن اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، أولى فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2022 الذي يقام هذا العام تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة»، بالتعاون مع مؤسسة زايد الدولية للبيئة، ومبادرة المليون شجرة، من خلال زراعة مجموعة من الأشجار صديقة للبيئة في مقر أكاديمية شرطة دبي، بحضور العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير الأكاديمية، والمقدم عبد الله سالم السويدي، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، وعدد من المديرين والمعلمات والطلبة.

وأكد اللواء ابن فهد، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على المشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات البيئية المحلية والعالمية، لنشر الوعي والثقافة البيئية بين كافة شرائح المجتمع، للحفاظ على الموارد الطبيعية، وزراعة وتوزيع أشجار صديقة للبيئة على العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات والمدارس، بهدف تحسين المناخ وتنقية وتلطيف الأجواء، بما يعزز من جهود الدولة في حماية البيئة وحفظها من التلوث، وزيادة رقعة البساط الأخضر، للمساهمة بتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت ظل القيادة الرشيدة.

وأشار مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، إلى أن الاحتفال بيوم البيئة العالمي يوفر منصة عالمية لإلهام التغيير الإيجابي، ودعم مشاركة الشباب وطلبة المدارس والجامعات ومختلف القطاعات في بناء مستقبل أكثر مراعاة لبيئة آمنة وصحية ومستدامة.

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