"طرق دبي" و"هواوي" تتبنيان الذكاء الاصطناعي في النقل

المصدر: البيان

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نظمت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع شركة هواوي منتدى التكنولوجيا، بهدف الاطلاع على آخر المستجدات التقنية في مجالات التنقل والمواصلات العامة، واستمر المنتدى لمدة يوم واحد في فندق سوفييتل دبي ذا أوبيليسك بمشاركة موظفي هيئة الطرق والمواصلات وخبراء من هواوي، بحضور محمد المظرب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، وعلاء الشيمي المدير التنفيذي والنائب الأول لرئيس مجموعة أعمال هواوي إنتربرايز بمنطقة الشرق الأوسط، وبرنت لي، مدير عام مجموعة أعمال هواوي إنتربرايز في الإمارات العربية المتحدة.

وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي: "يهدف المنتدى إلى تبني الحلول المبتكرة المبنية على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس وغيرها في قطاع النقل كجزء من التحول الرقمي لهيئة الطرق والمواصلات، كما يؤكد المنتدى على أهمية التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا في تشكيل مستقبل التحول الرقمي في صناعة النقل وتحقيق رؤية الهيئة في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام".

وأكد المظرب: "أن المنتدى يأتي في إطار الشراكة القائمة والمثمرة مع هواوي وهو ترجمة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقاً بين هيئة الطرق والمواصلات والشركة بشأن التعاون في مجال التكنولوجيا وتبادل المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات العالمية في تسريع التحول الرقمي للمواصلات العامة والطرق والقطارات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الهيئة لتمكين التحول الرقمي والذكي في الأعمال ذات الصلة باختصاص المؤسسات والقطاعات في الهيئة".

ويدعم منتدى التكنولوجيا مسيرة التحول الرقمي في هيئة الطرق والمواصلات حيث تم بحث آخر المستجدات التقنية وتطبيقاتها في مجال النقل ومناقشة أفضل حالات الاستخدام في التحول الرقمي والجدوى من تطبيقها، حيث تحرص الهيئة على تحقيق الريادة في التحول الرقمي والتحول إلى هيئة قائمة على بيانات التنقل وتحقيق توجهاتها المستقبلية (2021-2025) المتمثلة في وسائل النقل المرنة والمشتركة، والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، والتنقل ذاتي القيادة ووسائل النقل المستقبلية.

بدوره، قال جيري ليو، المدير التنفيذي لشركة هواوي في الامارات: "يسعدنا في هواوي التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في إطار تسريع تطوير قطاع النقل وتحويله رقمياً بما يتماشى مع توجهاتها المستقبلية، وذلك من خلال بحث فرص تعزيز تبني التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة في هذا المجال".

وأضاف: "تلتزم هواوي بتقديم أحدث حلولها ومشاركة أفضل خبراتها والممارسات العالمية في القطارات الذكية لدعم مشاريع الهيئة في تسريع التحول الرقمي للمواصلات العامة وتطوير بنية تحتية ذكية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قادرة على تلبية احتياجات مستقبل القطاع بالتماشي مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة".

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