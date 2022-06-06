ريم الهاشمي تشارك في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الأزمة في أوكرانيا

المصدر: وام

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شاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في الاجتماع المرئي الذي عقد أمس الأحد لمجموعة الاتصال الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الأزمة في أوكرانيا، وذلك بحضور معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وبحث الاجتماع آخر تطورات الأزمة الجارية في أوكرانيا وانعكاساتها على الوضع الإقليمي والدولي.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود العربية الرامية إلى المساهمة في التعامل مع الأزمة الأوكرانية واحتواء تداعياتها.

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