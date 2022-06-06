عبد الملك القاسمي يشهد إطلاق «مؤسسة بصمة وطن» هويتها الجديدة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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شهد الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة إطلاق «مؤسسة بصمة وطن» هويتها المؤسسية الجديدة بمركز رأس الخيمة الإبداعي، وذلك تحت رعايته وبحضور عدد من مديري الدوائر والمسؤولين والمشاركين.

وقال أحمد علي الدباني رئيس مجلس أمناء المؤسسة - التي أطلقت بهذه المناسبة أول مبادرة لها ممثلة في «بصمة الخمسين» تحت شعار «حوار بين الأجيال».. إن تدشين مؤسسة أهلية ذات نفع عام من شأنه خدمة أفراد المجتمع وطرح مبادرات إنسانية واجتماعية.

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