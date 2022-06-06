الشارقة تستحدث 4 جوائز لأفضل منظومات الاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة - البيان

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وجهت «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي»، التي ينظمها «المركز الدولي للاتصال الحكومي» التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، دعوة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، في دولة الإمارات والمنطقة العربية، للمشاركة في فئة «أفضل المنظومات في الاتصال الحكومي»، التي استحدثتها في دورتها التاسعة 2022، ضمن فئات «التقديم المباشر»، لمواكبة متطلبات وتطورات العصر، وتكريم جهود المؤسسات المحلية والإقليمية، ودعم إنجازاتها وإبداعاتها التي تسهم في ترسيخ التواصل مع الجمهور المستهدف.

4 جوا

وتتضمن الفئة الجديدة 4 جوائز، يستمر استقبال الملفات المشاركة فيها حتى 11 يوليو المقبل، وترصد الفئة في معاييرها العامة التأثير الذي أحدثته الممارسات أو الأنشطة الاتصالية للمؤسسات المشاركة، ومدى وضوح الخطط والأهداف والمنهجيات الخاصة بمبادراتها المرشحة للجائزة، بحيث تعتمد على أدوات قياس النتائج، ويكون لديها رؤية مستقبلية تنتهج توظيفات التكنولوجيا في تطوير المبادرة.

وتركز الجائزة في تقييم الجهات المرشحة على مدى فاعلية الممارسات أو البرامج التدريبية أو التوعوية التي نفذتها، ودورها في خدمة مفاهيم الاتصال الجماهيري على مدى العام، وتأثير الاتصال الفعّال لموظفي الجهة المرشحة على نتائج ومخرجات المؤسسة، واعتماد أساليب تواصل تراعي الاختلافات الفردية.

وتمنح الجائزة لأربعة قطاعات حققت نتائج ملموسة في مجالها، إذ تستهدف الجائزة الأولى قطاع الممارسات، وتُمنح لجهة حققت تأثيراً عبر ممارسات وأدوات فعالة اعتمدت من خلالها مناهج الاتصال، وأسهمت في تحسين صورة الجهة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

وتُقيَّم الجهات المرشحة لهذه الفئة على أساس نجاحها في صياغة أهدافها ورؤيتها العامة في إطار استراتيجي ينسجم مع أهداف المؤسسة، بحيث يظهر أثر المبادرة ونتائجها على بيئة العمل، ويتم تسخير التكنولوجيا والإعلام لخدمة أهدافها، مع استحداث آلية لتنفيذ الفكرة تُسرع من تلبية احتياجات المجتمع.

تطوير

وتخصص الجائزة الثانية لقطاع التدريب والتوعية، حيث تمنح لجهة تسهم بالأنشطة التدريبية أو التوعوية أو الأكاديمية في تطوير كفاءة موظفيها على مستوى الاتصال الحكومي، ودعم مفاهيم التواصل الفعال مع الجمهور ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

وتعتمد الجائزة في تقييمها لهذه الفئة على مدى وجود خطة تدريبية أو توعوية أو أكاديمية سنوية، مبنية على حاجة المؤسسة في قطاع الاتصال الحكومي، مع اشتراط بروز أثر إيجابي حققته برامج التدريب أو التوعية على الموظفين، بحيث تتنوع الوسائل التي استخدمتها المؤسسة لرفع وعي وكفاءة موظفيها على مستوى الاتصال الحكومي وخصوصاً الرقمية، كما تولي أهمية لمدى دعم القيادة العليا لتلك البرامج.

أما الجائزتان الثالثة والرابعة فترتبطان بمنظومات تخدم ذوي الإعاقة وكبار السن، إذ تُمنحان لجهات تقدم أفكاراً ومبادرات وخدمات مبتكرة ومبنية على مناهج وأهداف واستراتيجيات الاتصال الحكومي، وتساعد ذوي الإعاقة على التواصل الفعال والسلس سواء كموظفين في المؤسسات أو متعاملين.

طلبات

وتستقبل الجائزة طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني www.igcc.ae بشرط أن يشتمل الملف على فيديو تعريفي بالمبادرة لا تتجاوز مدته 5 دقائق، بالإضافة إلى ملف يوضح الفكرة العامة للمبادرة، ويتضمن اسم المؤسسة وشعارها، وعنوان التقرير وتاريخ التقديم، إضافة إلى صفحة المحتويات، وملخص المبادرة، مع شرح حول الاستراتيجيات والنتائج والأهداف وخطط العمل وفق المحاور الرئيسة التي تم تحديدها لكل فئة بما لا يزيد على 1000 كلمة، باللغة العربية لفئات الإمارات والوطن العربي.

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