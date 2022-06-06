المصدر: دبي ــ البيان

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ثمّن المواطن أحمد سعيد الكعبي جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» من أجل استمرار مسيرة الخير والعطاء وازدهارها بالدولة، مؤكداً أنه بفضل عطاء سموه وحكمة قيادته تتوالى الإنجازات على كل المستويات وتتواصل على أرض الإمارات صانعة دولة قوية. وأضاف الكعبي: القيادة تبذل كل الجهود لإدخال الفرحة قلوب أبناء الوطن، ما يجعل الكلمات لا تكفي للشكر، وإن هذا الأمر ليس غريباً على سموه، مضيفاً أن القيادة تقوم بخدمة المواطن والمحافظة على مستويات الرفاهية، والعمل على رفعها إلى أفضل مستوى. وأشار الكعبي إلى أن هذا الأمر يصب في تعزيز استقرار المواطنين ورفع مستوى جودة الحياة وتحقيق السعادة لهم بما يتسق مع منظومة الرفاه المجتمعي والأمن الاجتماعي.

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