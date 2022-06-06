«مصدر» تطور مشاريع طاقة متجددة بأذربيجان

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، عن توقيع اتفاقيات مع وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان لتطوير مشاريع طاقة نظيفة ومتجددة بقدرات إنتاجية إجمالية مؤكدة تبلغ 4,000 ميجاواط بحق امتياز حصري، مع الحصول على حق تطوير 6,000 ميجاواط إضافية كمرحلة ثانية، لتصل إجمالي القدرة الإنتاجية من هذه المشاريع إلى 10,000 ميجاواط والتي تعد الأكبر في تاريخ أذربيجان.

وتشمل الاتفاقيات تنفيذ مشاريع لطاقة الرياح البرية بقدرة 1000 ميجاواط، وأخرى في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1000 ميجاواط، بالإضافة إلى اتفاقية لتطوير مشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر بقدرة 2000 ميجاواط.

وقّع الاتفاقيات كل من برويز شهبازوف، وزير الطاقة في أذربيجان، وفواز المحرمي، المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة الطاقة النظيفة في «مصدر»، وذلك خلال جلسة خاصة أقيمت في مدينة «شوشة» ضمن إطار أسبوع باكو للطاقة.

شراكات

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصدر: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالاستمرار في بناء شراكات وثيقة لتعزيز التنمية المستدامة، تسهم مشاريع الطاقة المتجددة التي تم الإعلان عنها اليوم بقدرة 4000 ميجاواط في ترسيخ العلاقة الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، وتعكس التزام الدولتين تجاه العمل المناخي. كما يسهم تنفيذ هذه المشاريع في توفير فرص اقتصادية قيّمة، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها في أذربيجان. وتؤكد الاتفاقيات التي تم توقيعها مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والدور المهم لـ «مصدر» كشركة عالمية رائدة في القطاع تتقدم بثقة نحو تطبيق استراتيجيتها لإنشاء محفظة من المشاريع العالمية بقدرة إجمالية لا تقل عن 100 جيجاواط».

أولوية

وقال برويز شهبازوف، وزير الطاقة في أذربيجان: «نوقع اليوم مع شركة «مصدر» اتفاقيات تنفيذ مشاريع ضخمة، وذلك تماشياً مع نهج رئيس أذربيجان لاعتماد الطاقة الخضراء، وتحديد مصادر الطاقة المتجددة كأولوية استراتيجية لتنمية البلاد. ومن شأن مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر هذه، والتي يبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية 4000 ميجاواط وتعد الأكبر على مستوى المنطقة وفي تاريخ مشاريع الطاقة لدينا، أن توفر فرصاً كبيرة للتنمية الخضراء في أذربيجان وأن تكون دولة منتجة ومصدّرة للطاقة الخضراء، فضلاً عن تدفق استثمارات خضراء بمليارات الدولارات».

وتتضمن اتفاقية تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية دراسة إجراءات تعزيز الشبكة وعمليات تصدير الكهرباء، في حين تتضمن الاتفاقية الثانية إجراءات توليد طاقة الرياح لأغراض الإنتاج والتصدير وإزالة الكربون وإنتاج الهيدروجين وتصديره.

تفاهم

من جهة أخرى، وقعت «مصدر» مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية في أذربيجان (سوكار) بهدف تطوير مشروع مشترك للطاقة المتجددة.

وكان محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، حضر خلال شهر مارس الماضي مراسم وضع حجر أساس محطة «كاراداغ» للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تطورها «مصدر» في أذربيجان وتبلغ قدرتها 230 ميجاواط. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة في عام 2023.

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