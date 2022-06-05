زيادة رسوم 3 مدارس خاصة للعام الدراسي المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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وافقت وزارة التربية والتعليم على زيادة رسوم 3 مدارس خاصة العام الدراسي المقبل (2022-2023) بنسبة 10%، وهي من المدارس الخاصة التي تخضع للإشراف المباشر من الوزارة في إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة.

وأوضحت الوزارة أن 22 مدرسة خاصة جديدة دخلت الخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، في الإمارات التابعة لها، بينما تلقت الوزارة طلبات ترخيص لمدرستين جديدتين خلال العام الدراسي الجاري.

وبينت الوزارة أسباب ومبررات عدة لزيادة الرسوم الدراسية، منها الأعمال التطويرية التي تنفذها المدرسة الخاصة، سواء في البيئة المدرسية أو المناهج، أو زيادة رواتب المعلمين، وغيرها من الأمور التي تخدم العملية التعليمية، وتعزز جودة خدمة التعليم التي يتلقاها الطلبة في المدارس.

آلية

وتفصيلاً، وضعت الوزارة آلية ضبط وتنظيم زيادة الرسوم تتألف من عنصرين رئيسين ويتوازيان في تقييم الأداء وجودة العملية التربوية والعلمية بالمدرسة واحتساب نسبة الزيادة، ستتم بناء على التحسينات في الخدمة (الجودة) وأجور المعلمين ومعدل التضخم، بحيث سيتم احتساب النسبة المئوية للزيادة بناء على نسبة الزيادة في متوسط أجور المعلمين من إجمالي متوسط أجورهم عن آخر ثلاث سنوات، ومعدل التضخم، إذ سيتم الاعتماد على مؤشر أسعار المستهلكين كأساس لاحتساب معدل التضخم وفق البيانات السنوية لكل إمارة، ويشترط لاحتساب النسبة المئوية لزيادة أجور المعلمين ومعدل التضخم حصول المدرسة على 600 أو أكثر في درجات مؤشرات الأداء التحسينات في الجودة.

وأضافت الوزارة أن العنصر الثاني وهو التحسينات في الخدمة (الجودة) يعتمد على تحسينات المدرسة في المحاور الخمسة التي تم اعتمادها كأساس لقياس جودة الخدمات، وهي الإدارة المدرسية والمبنى المدرسي – مرافقه وتجهيزاته، والخدمات التعليمية والتربوية، والهيئة التعليمية والفنية والشراكة المجتمعية، ويتم تحديد الأوزان لكل محور بناء على نتائج المسح الميداني وأولويات الوزارة مع مراعاة التكاليف، ويتم احتساب النسبة المئوية للزيادة حسب نتائج المدرسة في مؤشرات الأداء، ويتم احتساب النسبة المئوية للزيادة في الرسوم بحيث تساوي النسبة المئوية لزيادة نتائج (التقييم الحالي والتقييم السابق).

إجراءات

وحسب الآلية المتبعة يجب تقديم الطلب قبل نهاية أكتوبر من كل عام كي تتاح للوزارة دراسة الطلب وإصدار القرار بشأنه على أن تقوم المدرسة بإخطار أولياء الأمور بالرسوم الجديدة فور تبليغها بالقرار، وعلى المدرسة الراغبة بزيادة رسومها أن تتقدم بطلب وتقديم الوثائق الداعمة والتأكد من استيفاء المدرسة للشروط والمستندات المطلوبة، ومن ثم سيتم تقييم طلب المدرسة بالتدقيق والزيارة الميدانية ويتم تطبيق نظام صيغة الآلية ومن ثم تحديد النسبة المئوية للزيادة، وتبليغ المدرسة بنسبة الزيادة الموافق عليها

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