الإمارات تقود عملية دولية لمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي بالقبض على سانجاي شاه

المصدر: البيان

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أكد معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، بشأن القبض على سانجاي شاه المشتبه به في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك، أن "الجريمة الدولية تتطلب تعاوناً دولياً، ومنه جاء اعتقال سانجاي شاه ، بعد تسلم مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الدنماركية، الأمر الذي يشير بوضوح إلى استمرار الإمارات العربية المتحدة في التعاون الوثيق والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل الملاحقة الدولية للجريمة".

وأضاف النعيمي أنه على مدى العامين الماضيين، عملت السلطات الإماراتية عن كثب مع نظيراتها الدنماركية لحشد مجموعة قوية من الأدلة في هذه القضية، وتم تنفيذ 25 طلب مساعدة قانونية بين الإمارات والدنمارك بشأن هذه القضية على وجه الخصوص.

وأشار معاليه إلى أن التزام الإمارات بالتعاون المشترك متمثل في اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع الدنمارك في مارس 2022، وهي واحدة من 37 اتفاقية تم توقيعها في السنوات الأخيرة، وتعتزم الدولة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن.

وشدد معالي وزير العدل، على أن دولة الإمارات تعمل على إحباط الجريمة المنظمة بجميع أشكالها لحماية الدولة، ودعم نزاهة النظام المالي الدولي، وذلك في إطار من التعاون الدولي مع الشركاء.

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