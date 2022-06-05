رئيس الدولة يأمر باستكمال طلبات المنح الإسكانية السابقة ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان

المصدر: وام

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أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن "برنامج الشيخ زايد للإسكان" من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ حوالي 2.3 مليار درهم، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة ورفع مستوى جودة الحياة لهم وتحقيق سعادتهم.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" تكفلت بجميع طلبات المنح الإسكانية الموجودة حالياً ضمن " برنامج الشيخ زايد للإسكان " لتنفذ خلال السنوات الخمس القادمة، موضحاً أنها تشمل طلبات مستحقي المنح السكنية ضمن شروط "برنامج الشيخ زايد للإسكان" وتتضمن إنشاء المساكن واستكمالها وصيانتها.

وأكد معاليه أن الوزارة ستعمل مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لتنفيذ أمر سموه خلال خطة البرنامج الخمسية، موضحاً أن هذه المبادرة تجسد اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحرصه على رعاية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم نحو توفير سبل العيش الكريم ورفاهيتهم وأنها ستكمل مشروع الوزارة للقروض الذي اعتمده مجلس الوزراء وجرى الإعلان عنه.

وقال معاليه إن المواطن يأتي على قمة اهتمامات القيادة وإن مشاريع الإسكان في صدارة أولويات الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وسار على نهجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" والذي جعل تحسين جودة حياة المواطن جوهر خطط التنمية في الدولة، مشيراً إلى أن تنفيذ مشاريع الإسكان يعد أحد أهم الإنجازات المتميزة التي حققتها دولة الإمارات، وثمرة من ثمرات الاتحاد ومحوراً مهماً في عملية التنمية الشاملة.

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