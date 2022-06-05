مركز شرطة البرشاء يكرم طارق محمود خالد أحمد تقديراً لأمانته

المصدر: البيان

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كرم العميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، طارق محمود خالد محمود، هندي الجنسية وذلك لتسليمه الشرطة مبلغ مليون درهم عثر عليها في مصعد البناية التي يقطن بها والتي تقع في منطقة اختصاص مركز شرطة البرشاء، وذلك بحضور العقيد ماجد السويدي، نائب مدير المركز، والعقيد إسحاق محمد، رئيس قسم المناوبة العامة، والمقدم عادل موسى، رئيس قسم الشؤون الإدارية، والملازم منى عبد المحسن، رئيس قسم اسعاد المتعاملين.

وأشاد العميد عبد الرحيم بن شفيع بأمانة السيد طارق محمود خالد، التي تجسد القيم النبيلة التي نفخر بها في مجتمعنا، مؤكدا أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وقدم العميد عبد الرحيم بن شفيع شهادة شكر وتقدير للسيد طارق محمود خالد، لأمانته وفطنته، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

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