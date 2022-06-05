لليوم الثالث على التوالي.. جموع غفيرة من المواطنين تتوافد للقاء رئيس الدولة بقصر سموه بالذيد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في جو تسوده الالفة والمحبة ولليوم الثالث على التوالي تقاطرت جموع غفيرة من المواطنين والمواطنات صباح اليوم الى قصر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – في مدينة الذيد للقاء سموه ، غير مبالين بحرارة الجو والازدحام المروري ، بسبب التدافع الذي شكل لوحة فنية ازدادت جمالا بزيهم الناصع البياض ، دافعهم لذلك حبهم المطلق لصاحب السمو رئيس الدولة قائد المسيرة – حفظه الله - ،.

نهج

وأكدوا لـ " البيان" أن زيارة سموه تأتي ضمن نهج القيادة الرشيدة للدولة التي – دائما – ما تؤكد أن مصالح الشعب وقضاياه والارتقاء بمستوى معيشته، تتصدر أولويات واهتمام القيادة الحكيمة، وهو النهج الذي كان راسخا في العلاقة الأصيلة التي تربط قيادة دولة الإمارات، منذ تأسيسها، بالمواطنين، ويدعمها في ذلك الإرث الاجتماعي بقيمه الرفيعة وتقاليده العريقة التي تُعلي من قيم التكافل والتعاون، وأن هذا النهج في الحكم ينظر إلى شعب الإمارات بوصفه أسرة واحدة تربطها بالقائد ما يربط الأب بأبنائه، والأخ بأخيه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز