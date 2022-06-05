الطاير يكّرم 19 مواطناً من خريجي برنامج تدريب مهندسي القطارات

المصدر: البيان

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كرّم معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، 19 مهندسا مواطناً، من خريجي برنامج التدريب التخصصي لمهندسي مؤسسة القطارات في الهيئة، الذي نفذته شركة دويتشه بان الألمانية، وهي واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال تشغيل القطارات والسكك الحديدية في أوروبا.

ويأتي تنفيذ البرنامج التدريبي في إطار جهود الهيئة لتطوير قدرات الكوادر البشرية المواطنة وتأهيلها في المجالات التخصصية، وتمكينها من الحصول على المعارف والمهارات التخصصية اللازمة لمفاهيم القطارات والصيانة، واعتماد المهندسين المشاركين بوصفهم موظفين محترفين ومعتمدين في مجال القطارات.

واشتمل البرنامج على ثمانية مساقات تدريبية تخصصية، تضمنت عدة محاور منها، إدارة مشاريع السكك الحديدية، وإدارة الجودة والسلامة، والهندسة الميكانيكية، والبنية التحتية للسكك الحديدية، ونظام الإشارات، وصيانة القطارات والسكك الحديدية.

وقال معالي مطر الطاير: تعمل هيئة الطرق والمواصلات على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، في توفير بيئة مثالية لدعم المواطنين وتطوير القيادات الشابة تكون قادرة على استشراف المستقبل وابتكار الأدوات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة، مؤكداً أن التدريب يعد إحدى وسائل إعداد وتطوير الكوادر البشرية وتنمية وتعزيز قدرات ومهارات الموظفين القيادية والمهنية من أجل رفع مستوى الكفاءة الوظيفية.

وأضاف: توفر الهيئة بيئة مناسبة للارتقاء الوظيفي، وتتيح المجال أمام الكفاءات المواطنة الشابة لتولي مناصب قيادية مهمة للمشاركة في مسيرتها لتحقيق الرؤية الطموحة والأهداف الاستراتيجية للهيئة، وتكرس الهيئة جهودها لتكون الخيار الوظيفي الأول للموارد البشرية المؤهلة، من خلال زيادة القدرة التنافسية على استقطاب الكفاءات المهنية العالية، وبناء نظام شامل لتحفيز الموظفين والاحتفاظ بهم، والاهتمام بتطوير وتنمية مهارات الموظفين علمياً وعملياً.

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