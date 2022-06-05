عين على التقدم والتطوير.. محمد بن زايد يتفقد المشاريع التنموية

المصدر: الذيد - وام

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قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، بجولة شملت عدداً من المشاريع التنموية التطويرية الحيوية، والمواقع السياحية في مدينتي خورفكان والذيد في إمارة الشارقة.

وشملت جولة سموه، «حصن الذيد»، الذي يعود تاريخه إلى عام 1820، ويعد شاهداً على تاريخ مدينة الذيد العريق.

كما شملت الجولة عدداً من المشاريع التنموية الحيوية في مدينة خورفكان، ومنها «استراحة سد الرفيصة»، إحدى أبرز المعالم والإضافات السياحية والبيئية في الدولة، وتجول سموه في مرافقها، واطلع على ما تضمه من خدمات ومقومات ترفيهية.. إضافة إلى شارع خورفكان الجديد ومساراته، والذي يعد شرياناً حيوياً هاماً، يربط بين مناطق إمارة الشارقة، ويمر بين مناطق تاريخية وطبيعية متنوعة.

رافق سموه، خلال الجولة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

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