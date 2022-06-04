رئيس الدولة يزور محمد بن راشد

المصدر: وام

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.. وذلك في إطار الزيارات الأخوية التي يقوم بها سموه إلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ونهج التواصل والتشاور الأصيل الذي يحرص عليه سموه وإخوانه الحكام.

وتبادل سموهما ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر زعبيل ـــ الأحاديث الأخوية الودية والأمنيات الطيبة بموفور الصحة والسعادة وللوطن دوام الازدهار والعزة والرفعة.

وتطرق سموهما إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، والتي تستهدف المواطن والارتقاء بجودة معيشته وتحقيق سعادته ورفاهيته، إلى جانب الاستثمار في قدراته وطاقاته في مختلف المجالات كونه الركيزة الأساسية في بناء التنمية المستدامة.

وأكد سموهما أن دولة الإمارات، بتوفيق من الله، تمضي بعزم وخطى واثقة نحو المستقبل لتحقيق تطلعاتها ونهضتها التنموية وفي مقدمتها بناء الإنسان.. مشيرين إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما المؤسسين، رحمهم الله، وأبناءهم من بعدهم.. كرسوا أنفسهم وجهودهم لخدمة الوطن ومواطنيه وتحقيق طموحاتهم فجعلوا بناء المواطن وعيشه وعمله وأمنه وصحته وتعليمه محور اهتمامهم إيماناً منهم بأهمية دوره كونه حجر الأساس والركن الأهم في تقدم الوطن وتحقيق مكتسباته.. وشددا على أن قيادة الدولة تسير على هذا النهج في مواصلة العطاء والعمل لأجل تحقيق تطلعات المواطن.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

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