خميس الجنيبي الفائز في أولمبياد الرياضيات العالمية لـ«البيان»: قيادتنا الرشيدة تدعم أبناءها

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أهدى الطالب الإماراتي خميس صالح الجنيبي، الفائز بالمركز الأول في أولمبياد الرياضيات العالمية ضمن فئة Start 2D، التي أقيمت في شرم الشيخ بمصر، متفوقاً على طلبة 19 دولة مشاركة، الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأعرب الجنيبي، وهو من طلبة الصف السابع في مدرسة سعد بن معاذ ح2 في أبوظبي، عن بالغ امتنانه وتقديره إلى القيادة الرشيدة التي توفر دائماً مخرجات تعليم عالية الجودة، وتدعم أبناءها الطلبة في جميع المحافل والمسابقات.

وقال خميس صالح الجنيبي لـ«البيان»: «إن التنوع في التعلم والالتحاق بمراكز مهارات مهم، وذلك لتكامل الأدوار مع التعليم العام أو النظامي»، لافتاً إلى أنه التحق بمركز «الأطفال العباقرة» في أبوظبي، وأنه حصل على دورات تدريبية في الحساب الذهني، وفئة الابتكارات، واكتسب مهارات جيدة مكنته من المشاركة في مسابقة أولمبياد الرياضيات العالمية والفوز بالمركز الأول ضمن فئة start 2D، حيث فاز ضمن 9 من نظرائه في المسابقة.

وكان والد الطالب خميس الجنيبي أكد أهمية متابعة الأهل لأطفالهم واكتشاف مهاراتهم والعمل على تنميتها، ليتمكنوا من المضي قدماً في رحلتهم التعليمية، مقدماً شكره لمركز الأطفال العباقرة في أبوظبي لدعمهم ابنه وتقديم ما يلزمه من رعاية.

وباركت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للطالب خميس الجنيبي لتصدره وحصوله على المركز الأول في أولمبياد الرياضيات العالمية.

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