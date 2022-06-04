الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً وصحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً خاصة شرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:05، والمد الثاني عند الساعة 03:46، والجزر الأول عند الساعة 10:44، والجزر الثاني عند الساعة 21:44.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:49، والمد الثاني عند الساعة 44:00، والجزر الأول عند الساعة 19:57، والجزر الثاني عند الساعة 07:36.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 43 27 60 10 دبي 40 30 55 15 الشارقة 40 26 65 10 عجمان 40 30 65 15 أم القيوين 40 25 75 10 رأس الخيمة 40 23 50 10 الفجيرة 40 30 75 15 العين 45 30 30 10 ليوا 46 25 55 10 الرويس 42 25 60 10 السلع 45 24 60 10 دلما 36 25 75 15 طنب الكبرى 34 28 80 30 طنب الصغرى 35 28 80 30 أبو موسى 35 28 80 30.

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