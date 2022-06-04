بلدية دبي تحتفل بيوم البيئة العالمي

المصدر: البيان

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تحتفل بلدية دبي مع العالم في يوم البيئة العالمي لعام 2022 تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة " .

يهدف هذا الحدث السنوي الذي تنظمه الأمم المتحدة سنوياً إلى الجمع بين المجتمعات لرفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية وإلهام المجتمع للاتحاد من أجل كوكب الأرض والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها واتخاذ إجراءات عاجلة للمحافظة على التنوع البيولوجي والمساهمة في إبراز البيئة المحلية والقضايا التي من المهم الوقوف عليها.

وقال سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن بلدية دبي تحرص على مواكبة المناسبات البيئية العالمية و الوطنية عبر نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات و ذلك بوضع خطط بيئية للمحافظة على جودة عناصر البيئة و مواردها وتسعى بلدية دبي لتحقيق التوزان بين استدامة الموارد الطبيعية و بين تحقيق أهجاف التنمية المستدامة كما قامت بلدية دبي هذا العام بتنويع محاور الاحتفال لمناقشة و توعية أفراد المجتمع بالأمور الحيوية لتغيير سلوك الأفراد نحو الأفضل و إتاحة الفرص للتفاعل و إحداث إضافة في بيئتنا ".

وأشار الهاجري إلى أن بلدية دبي تسعى إلى توفير جميع المتطلبات التي تسهم في تعزيز المحافظة على الأرض والتواصل مع الطبيعة من خلال مراقبة المحميات الطبيعية وحركة الكائنات عبر أجهزة الرصد لتتبع حركتها وتوفير الملاذ الآمن لها عند زيارة المحميات إلى جانب الرقابة على بقية مصادر التلوث وتنفيذ خطط لحمايتها وإدارة السواحل وحماية الحياة الفطرية من مصادر التلوث.

حيث تقوم بعمليات الرصد والرقابة البيئية الذكية ويتصدر عمليات الرصد البيئي القمر الاصطناعي البيئي الأول DMSAT والذي يعد بمثابة إنجاز علمي لمراقبة جودة الهواء وبهدف المحافظة على التوازن البيئي وتحديات المناخ.

وتحرص بلدية دبي على نشر ثقافة الوعي البيئي تعزيزا للمحافظة على جودة عناصر البيئة في الإمارة والارتقاء بالبيئة كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الحياة الطبيعية الأمر الذي يسهم في إثراء ودعم البيئة في إمارة دبي وتشجيع أفراد المجتمع على تبني السلوك البيئي الإيجابي.

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