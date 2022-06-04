كريم تقدم جولاتٍ مجانية على الدراجات الكهربائية في دبي احتفالاً باليوم العالمي للبيئة

المصدر: البيان

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تتعاون كريم، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، مع هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وبلدية دبي لإطلاق مبادرة جديدة احتفالاً باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف اليوم، السبت 4 يونيو 2022.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود كريم الشاملة في تعزيز الوعي البيئي والترويج لوسائل النقل المستدامة. ويمكن خلالها للعملاء قيادة دراجات كريم الكهربائية الصديقة للبيئة مجاناً بين الساعة 7 و9:30 مساءً. ويحصل العملاء أيضاً على خوذ مجانية على أساس أسبقية الحضور في محطة كريم بايك في شاطئ جميرا العام.

وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021، تشهد دبي تنظيم العديد من المبادرات لدعم تحولها إلى مدينة أكثر استدامة، وفي مقدمتها إنشاء شبكة من مسارات الدراجات الهوائية في جميع أنحاء الإمارة للحد من الانبعاثات الكربونية وتشجيع ثقافة الدراجات الهوائية بوصفها وسيلة نقل رئيسية، مما يساهم في الحد من إطلاق نحو 6 - 14 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون. ويلعب تطبيق كريم بايك دوراً مهماً في تحقيق هذه الرؤية حيث تتواجد 147 محطة دراجات كهربائية في أنحاء دبي مع التخطيط لإضافة 29 محطة بحلول يوليو 2022. وباستخدام تطبيق كريم بايك، سجّل العملاء حتى اليوم أكثر من مليوني جولة على الدراجات وقطعوا مسافة 10 كيلومتر في مختلف أنحاء دبي.

وتحرص كريم دوماً على تنظيم مبادرات وحملات لدعم المجتمعات المحلية، حيث تبرعت خلال السنوات الثلاث الماضية بما يزيد على 3 ملايين دولاراً لصالح الأعمال الإنسانية. وأعلنت الشركة عن إطلاق خدمة جديدة لجمع التبرعات من خلال تطبيق كريم، مما يساعد العملاء على دعم المشاريع الخيرية بفضل تعاون كريم مع منظمات رائدة مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ودبي العطاء.

ويمكن للراغبين بركوب دراجات كريم مجاناً احتفالاً باليوم العالمي للبيئة بالدخول إلى تطبيق كريم أو تنزيله من متجر أبل آب ستور أو جوجل بلاي، والاشتراك في برنامج اليوم العالمي للبيئة مجاناً.

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