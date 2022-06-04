الطفل الإماراتي خميس صالح يحصل على المركز الأول في أولمبياد الرياضيات العالمية

المصدر: البيان

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حصل الطفل الإماراتي خميس صالح خميس الجنيبي (13 عاما) على المركز الأول في أولمبياد الرياضيات العالمية في مصر، بمشاركة 19 دولة، حيث استطاع حل 100 عملية حسابية معقدة خلال 10 دقائق.

وأهدى والد الطالب خميس الجنيبي فوز ابنه لدولة الإمارات وقيادتها، معربا عن بالغ سعادته بما حققه ابنه من نجاح و تفوق لافت في أولمبياد الرياضيات العالمية.

وباركت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فوز الطالب خميس صالح الجنيبي من طلبة الصف الصف السابع في مدرسة سعد بن معاذ ح2-أبوظبي لتصدره وحصوله على المركز الأول في أولمبياد الرياضيات العالمية التي أقيمت في مصر متفوقا على طلبة 19 دولة مشاركة.



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